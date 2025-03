Za znakiem D-40 obowiązują inne przepisy niż zwykle. Znasz je wszystkie?

Znak D-40, wyznaczający początek strefy zamieszkania, jest bardzo istotny. Zgodnie z Kodeksem drogowym wyznacza on obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego.

To jedna z najważniejszych zasad, jakie wiążą się ze znakiem D-40, to obszarowe ograniczenie prędkości. Dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h. Obowiązuje na całym jej terenie i nie muszą o tym informować żadne dodatkowe znaki. Jest to bardzo istotne, szczególnie z punktu widzenia kolejnej zasady tam panującej.