Biało-zielony znak z rowerem zaskakuje kierujących. Co oznacza znak 350.1?

Autostrady rowerowe występują w tych krajach, gdzie duża część społeczeństwa korzysta z rowerów przez okrągły rok - na przykład dojeżdżając do pracy z terenów podmiejskich, W Niemczech oznaczone są charakterystycznym biało-zielonym znakiem (według przepisów ma numer 350.1), który funkcjonuje od prawie pięciu lat, nadal jednak wielu uczestników ruchu drogowego nie zna jego znaczenia, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i mandatów. Szczególnie, że porządku na autostradach rowerowych mogą pilnować kamery.