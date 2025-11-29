Czy można dostać mandat za zbyt wolną jazdę? Kluczowy jest znak C-14

Krzysztof Pochłód

Wielu kierowców spiera się o to, czy można dostać mandat, za zbyt wolną jazdę, która utrudnia ruch. Co na ten temat mówią przepisy? Okazuje się, że są one dość jednoznaczne.

Mandat za zbyt wolną jazdę? Owszem
Spis treści:

  1. C-14 mało znany, ale ważny znak
  2. Co to jest prędkość minimalna?
  3. Gdzie można spotkać znak C-14
  4. Czy jest mandat za zbyt wolną jazdę autostradą?

Ograniczenia prędkości na drogach ekspresowych i autostradach to sprawa oczywista i każdy kierowca powinien je znać. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na drogach szybkiego ruchu obowiązuje też nakaz jazdy z prędkością minimalną i za złamanie tego nakazu można dostać mandat.

C-14 mało znany, ale ważny znak

Mowa o znaku C-14, który występuje na drogach szybkiego ruchu - autostradach i ekspresówkach i nakazuje jazdę z minimalną prędkością. Ma formę niebieskiego koła z białą liczbą określającą minimalną prędkość w kilometrach na godzinę, z którą zobowiązany jest jechać kierowca poruszający się daną drogą.

To rozwiązanie ma zapobiec niebezpiecznym sytuacjom wynikającym z dużej różnicy prędkości na drogach szybkiego ruchu, a także zapobiec wjeżdżaniu na takie drogi pojazdów wolnobieżnych, nie mogących osiągnąć wymaganej prędkości. Choć w zapisach Prawa o Ruchu Drogowym nie istnieje pojęcie prędkości minimalnej, zarządcy autostrad tacy jak Autostrada Eksploatacja S.A. (zarządca autostrady A2) wprowadzają takie zapisy, mówiące o tym, że minimalna prędkość wynosi 40 km/h.

Co to jest prędkość minimalna?

Choć w przepisach nie ma zapisu o prędkości minimalnej, w definicji autostrady którą możemy znaleźć w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym możemy znaleźć informację o tym, że na autostradę nie mogą wjeżdżać pojazdy niezdolne do osiągnięcia prędkości 40 km/h. Mówi o tym ustęp 3 artykułu 2 PoRD:

autostrada - autostradę w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość wynoszącą co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep
Gdzie można spotkać znak C-14

Znak C-14 stosowany jest głównie na drogach dwukierunkowych o co najminej dwóch pasach ruchu, także dwujezdniowych takich jak ekspresówki i autostrady. W przypadku dróg dwukierunkowych minimalna prędkość obowiązuje na lewym pasie służącym do wyprzedzania wolniej jadących pojazdów.

Zdarza się również, że nakaz jazdy z prędkością minimalną ustawiany jest również na drogach, na których często zmniejszenie prędkości przez kierowców wynika z ukształtowania terenu (np. strome podjazdy) lub walorów krajobrazu - kierowcy zwalniają aby się rozejrzeć i podziwiać krajobraz.

Czy jest mandat za zbyt wolną jazdę autostradą?

Ku zdziwieniu wielu kierowców okazuje się, że za zbyt wolną jazdę można dostać mandat. Art. 90 kodeksu wykroczeń mówiący o tamowaniu lub utrudnianiu ruchu na drodze publicznej dopuszcza ukaranie kierowcy prowadzącego pojazd mechaniczny mandatem w wysokości co najmniej 500 zł:

§ 1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany. § 2. Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

W przypadku pojazdów niemechanicznych jest to kara w wysokości do 500 zł.

Zwykle kwestia prędkości na drogach publicznych jest poruszana w kontekście ograniczeń prędkości oraz wysokich mandatów za ich przekraczanie, jednak warto pamiętać również o znaku C-14, a także o minimalnej wskazanej w przepisach prędkości na autostradzie. Dzięki temu unikniemy nie tylko wysokiego mandatu, ale przede wszystkim powodowania dużego zagrożenia w ruchu drogowym. Zderzenie pojazdu poruszającego się z maksymalną dozwoloną prędkością np. na autostradzie, gdzie limit wynosi 140 km/h z pojazdem poruszającym się wolniej niż 40 km/h może być tragiczne w skutkach.

