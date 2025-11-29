Spis treści: C-14 mało znany, ale ważny znak Co to jest prędkość minimalna? Gdzie można spotkać znak C-14 Czy jest mandat za zbyt wolną jazdę autostradą?

Ograniczenia prędkości na drogach ekspresowych i autostradach to sprawa oczywista i każdy kierowca powinien je znać. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na drogach szybkiego ruchu obowiązuje też nakaz jazdy z prędkością minimalną i za złamanie tego nakazu można dostać mandat.

C-14 mało znany, ale ważny znak

Mowa o znaku C-14, który występuje na drogach szybkiego ruchu - autostradach i ekspresówkach i nakazuje jazdę z minimalną prędkością. Ma formę niebieskiego koła z białą liczbą określającą minimalną prędkość w kilometrach na godzinę, z którą zobowiązany jest jechać kierowca poruszający się daną drogą.

To rozwiązanie ma zapobiec niebezpiecznym sytuacjom wynikającym z dużej różnicy prędkości na drogach szybkiego ruchu, a także zapobiec wjeżdżaniu na takie drogi pojazdów wolnobieżnych, nie mogących osiągnąć wymaganej prędkości. Choć w zapisach Prawa o Ruchu Drogowym nie istnieje pojęcie prędkości minimalnej, zarządcy autostrad tacy jak Autostrada Eksploatacja S.A. (zarządca autostrady A2) wprowadzają takie zapisy, mówiące o tym, że minimalna prędkość wynosi 40 km/h.

Co to jest prędkość minimalna?

Choć w przepisach nie ma zapisu o prędkości minimalnej, w definicji autostrady którą możemy znaleźć w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym możemy znaleźć informację o tym, że na autostradę nie mogą wjeżdżać pojazdy niezdolne do osiągnięcia prędkości 40 km/h. Mówi o tym ustęp 3 artykułu 2 PoRD:

autostrada - autostradę w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość wynoszącą co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep

C-14 rzadko spotykany, choć istotny znak INTERIA.PL

Gdzie można spotkać znak C-14

Znak C-14 stosowany jest głównie na drogach dwukierunkowych o co najminej dwóch pasach ruchu, także dwujezdniowych takich jak ekspresówki i autostrady. W przypadku dróg dwukierunkowych minimalna prędkość obowiązuje na lewym pasie służącym do wyprzedzania wolniej jadących pojazdów.

Zdarza się również, że nakaz jazdy z prędkością minimalną ustawiany jest również na drogach, na których często zmniejszenie prędkości przez kierowców wynika z ukształtowania terenu (np. strome podjazdy) lub walorów krajobrazu - kierowcy zwalniają aby się rozejrzeć i podziwiać krajobraz.

Czy jest mandat za zbyt wolną jazdę autostradą?

Ku zdziwieniu wielu kierowców okazuje się, że za zbyt wolną jazdę można dostać mandat. Art. 90 kodeksu wykroczeń mówiący o tamowaniu lub utrudnianiu ruchu na drodze publicznej dopuszcza ukaranie kierowcy prowadzącego pojazd mechaniczny mandatem w wysokości co najmniej 500 zł:

§ 1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany. § 2. Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

W przypadku pojazdów niemechanicznych jest to kara w wysokości do 500 zł.

Zwykle kwestia prędkości na drogach publicznych jest poruszana w kontekście ograniczeń prędkości oraz wysokich mandatów za ich przekraczanie, jednak warto pamiętać również o znaku C-14, a także o minimalnej wskazanej w przepisach prędkości na autostradzie. Dzięki temu unikniemy nie tylko wysokiego mandatu, ale przede wszystkim powodowania dużego zagrożenia w ruchu drogowym. Zderzenie pojazdu poruszającego się z maksymalną dozwoloną prędkością np. na autostradzie, gdzie limit wynosi 140 km/h z pojazdem poruszającym się wolniej niż 40 km/h może być tragiczne w skutkach.

