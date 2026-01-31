Czy cofanie na drodze jednokierunkowej jest dozwolone? Jedna kluczowa zasada

Spis treści: Kiedy można cofać na drodze jednokierunkowej? Kiedy cofanie na drodze jednokierunkowej jest zakazane? Kiedy cofanie jest zawsze zabronione?

Kiedy można cofać na drodze jednokierunkowej?

Droga jednokierunkowa wydaje się sugerować, że można poruszać się na niej wyłącznie w kierunku wskazanym na znaku D-3. To oczywiście prawda, a w konsekwencji zabronione jest także zawracanie na niej. Lecz przepisy nic nie mówią o zakazie cofania na takiej drodze.

Co to oznacza w praktyce? Możemy na przykład cofać na jezdni jednokierunkowej, jeśli chcemy zaparkować auto, ale także w sytuacji, gdy pojechaliśmy za daleko i przeoczyliśmy wjazd do posesji.

Decydując się na taki manewr trzeba jednak pamiętać o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi:

Kierujący pojazdem jest obowiązany: przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności: (…) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia (…)

Kiedy cofanie na drodze jednokierunkowej jest zakazane?

Decydując się na cofanie na drodze jednokierunkowej musimy również pamiętać o tym, że w wielu sytuacjach jest ono zabronione. Przykładowo możemy cofać na niej w celu zaparkowania, ale tylko gdy już się na niej znajdujemy. Nie wolno natomiast cofając wjechać na nią pod prąd, nawet jeśli naszym celem również jest zaparkowanie na dostępnym miejscu.

Podobnie jak dozwolone jest cofanie, gdy przegapiliśmy zjazd do posesji, to nie możemy wycofać, jeśli przegapiliśmy skręt na skrzyżowaniu, ponieważ to w oczywisty sposób stwarzałoby zagrożenie w ruchu drogowym.

Pamiętajcie również, że manewr cofania może być zaskakujący dla innych uczestników ruchu, a kierowca ma znacznie gorsze pole obserwacji niż podczas jazdy do przodu. Z tego też powodu czasami lepiej zrezygnować z cofania i nie narażać się na niebezpieczne sytuacje. Szczególnie, że w razie kolizji lub potrącenia wina zawsze będzie leżeć po naszej stronie.

Kiedy cofanie jest zawsze zabronione?

Cofanie jest zawsze zabronione na drogach ekspresowych oraz autostradach. Wydaje się oczywiste, jak poważne zagrożenie stworzyłby kierujący, który zdecydowałby się na taki manewr. Niestety zdarzają się takie osoby, a powód najczęściej jest ten sam - przegapiony zjazd z drogi szybkiego ruchu i niechęć do nadrabiania drogi. Jak kończą się takie pomysły, możecie zobaczyć na poniższym nagraniu.

Przepisy zabraniają także cofania na mostach, wiaduktach, a także w tunelach. W takich miejscach podobny manewr również stwarzałby zagrożenie, jak również utrudniał interwencję służb, gdyby doszło do wypadku. Nie powinno się także cofać na zakrętach lub na wzniesieniach - cofający pojazd, niewidoczny odpowiednio wcześnie dla innych kierujących, w oczywisty sposób stwarza w takich miejscach zagrożenie.

