Dlaczego Włosi zakazują diesli z Euro 5?

Głównym powodem wprowadzenia nowych przepisów jest walka z zanieczyszczeniem powietrza, które szczególnie w północnej części Włoch stanowi poważny problem. Najbardziej krytyczna sytuacja występuje w gęsto zaludnionej dolinie Po, gdzie regularnie przekraczane są dopuszczalne normy stężenia pyłu zawieszonego. Regiony Piemont, Lombardia, Emilia-Romania oraz Wenecja Euganejska zdecydowały się z tego powodu na radykalne kroki, w tym zakaz wjazdu auto z silnikami Diesla, które nie spełniają co najmniej normy Euro 6. Przypomnijmy, że ta ostatnia zaczęła obowiązywać w 2014 roku.

Zakaz wjazdu dla aut z silnikami Diesla we Włoszech

Ograniczenia obejmą wszystkie miasta liczące powyżej 30 tys. mieszkańców, co oznacza, że większość popularnych włoskich kierunków turystycznych znajdzie się w strefach zakazu.

Część włoskich miast będzie objęta zakazem wjazdu dla diesli. 123 rf 123RF/PICSEL

Każdy z czterech regionów wprowadza nieco odmienne zasady. W Piemoncie zakaz będzie obowiązywał tylko w okresie zimowym (od 1 października 2025 do 15 kwietnia 2026, a w kolejnych latach od 15 września do 15 kwietnia), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-18:30. Władze Lombardii zdecydowały się na bardziej restrykcyjne podejście - zakaz będzie obowiązywał przez cały rok, siedem dni w tygodniu, w godzinach 7:30-19:30. W Emilii-Romanii przepisy będą działać przez cały rok, ale tylko w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 8:30 do 18:30. Najsurowsze zasady wprowadzi Wenecja Euganejska, gdzie zakaz obejmie wszystkie dni tygodnia bez ograniczeń czasowych.

Strefy objęte zakazem mają być wyraźnie oznakowane, co ułatwi kierowcom orientację. Warto zaznaczyć, że przewidziano pewne wyjątki - niektóre regiony i gminy będą zwalniać z ograniczeń pojazdy historyczne, posiadające odpowiednie certyfikaty. Dla większości użytkowników diesli Euro 5 nie przewidziano jednak taryfy ulgowej.

Jaki mandat za wjazd do strefy czystego powietrza we Włoszech?

Podstawowa kara to 168 euro (około 700 zł), jednak w przypadku recydywy sankcje mogą być surowsze. Wielokrotne naruszenie przepisów może skutkować czasowym zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Włoch, trwającym nawet do miesiąca. Co istotne, kary nałożone we Włoszech mogą być egzekwowane również w Polsce.

Wjazd do strefy czystego powietrza grozi mandatem. 123 rf 123RF/PICSEL

Włosi nie wprowadzili ogólnokrajowego systemu plakietek ekologicznych, co teoretycznie mogłoby utrudniać kontrole. Nie oznacza to jednak, że kierowcy mogą czuć się bezkarni - systemy monitoringu z automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych pozwalają na skuteczną weryfikację pojazdów wjeżdżających do stref objętych ograniczeniami.

Z perspektywy prawnej istotne jest, że nowe przepisy będą dotyczyć zarówno pojazdów zarejestrowanych we Włoszech, jak i za granicą.

