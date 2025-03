Stłuczka, kolizja czy wpadek mogą się zdarzyć każdemu, niekoniecznie z naszej winy. W zależności od tego, jak rozległe są “obrażenia” auta, trzeba potem zadbać o to, by samochód po naprawie mógł legalnie wrócić na drogi. W przypadku wystąpienia tak zwanej szkody istotnej, dość ogólnie opisanej w przepisach, konieczna będzie wizyta w stacji kontroli pojazdów.

Co to jest szkoda istotna?

Od 15 marca 2020 roku wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mają obowiązek wprowadzania do Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o szkodach istotnych zgłoszonych z ubezpieczenia OC lub autocasco. Co ważne, wpis taki jest nieusuwalny i po jego wprowadzeniu pozostaje w rejestrze na stałe.

Paradoksalnie, poważne uszkodzenia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, nie trafią do rejestru jako szkody istotne. System ewidencjonuje bowiem wyłącznie te przypadki, które zostały formalnie rozliczone z polis AC lub OC sprawcy.

W przypadku uszkodzeń zakwalifikowanych jako szkoda istotna, przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego jest wymogiem prawnym. Badanie to ma na celu potwierdzenie, że pojazd został prawidłowo naprawiony i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa niezbędne do dopuszczenia go do ruchu drogowego.