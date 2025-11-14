Spis treści: Co ile wymieniać filtr kabinowy w samochodzie? Gdzie jest filtr kabinowy w samochodzie? Czyszczenie filtra kabinowego? Ile kosztuje filtr kabinowy?

Filtr kabinowy znajduje się w układzie wentylacji i klimatyzacji samochodu. Jego zadaniem jest oczyszczanie powietrza dostającego się do wnętrza auta. Zatrzymuje kurz, pyłki, spaliny i inne drobne zanieczyszczenia, dzięki czemu powietrze w kabinie jest czystsze, a układ klimatyzacji działa efektywniej. Z czasem jednak filtr się zapycha, a kiedy powietrze przestaje swobodnie przez niego przepływać, nawiew działa słabiej i nie nadąża z osuszaniem szyb.

Co ile wymieniać filtr kabinowy w samochodzie?

Objawy zużytego filtra są łatwe do zauważenia. Szyby zaczynają parować nawet przy włączonej klimatyzacji, a z nawiewów wydobywa się zapach stęchlizny lub wilgoci. Powietrze z nawiewów płynie z mniejszą siłą, a w kabinie szybciej osadza się kurz. Czasem można też usłyszeć delikatny świst lub szum, gdy wentylator pracuje z oporem. Wszystko to oznacza, że filtr jest zanieczyszczony i przestał spełniać swoją funkcję.

Producenci samochodów zalecają wymianę co 15-30 tysięcy kilometrów lub przynajmniej raz w roku. Częstotliwość zależy jednak od warunków jazdy. W mieście, gdzie powietrze jest pełne spalin i kurzu, filtr zużywa się szybciej. W regionach wiejskich, zwłaszcza przy drogach szutrowych, również wymaga częstszej kontroli. W przypadku osób cierpiących na alergie warto rozważyć montaż filtra z węglem aktywnym lub typu HEPA, które skuteczniej zatrzymują pyłki i drobiny kurzu.

Gdzie jest filtr kabinowy w samochodzie?

W większości samochodów filtr kabinowy znajduje się za schowkiem pasażera, ale w niektórych modelach może być umieszczony pod maską, w okolicy podszybia. Wymiana jest bardzo prosta. Wystarczy otworzyć schowek, zdjąć osłonę lub odkręcić kilka śrubek, wyjąć zużyty filtr i włożyć nowy w tym samej pozycji. Ważne, by zwrócić uwagę na kierunek przepływu powietrza oznaczony na obudowie. Cały proces trwa najwyżej kilkanaście minut i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Czyszczenie filtra kabinowego?

Niektórzy próbują przedmuchać filtr sprężonym powietrzem, ale to tylko chwilowe rozwiązanie. Kurz i zanieczyszczenia wnikają głęboko w strukturę materiału i nie da się ich całkowicie usunąć. Co więcej, w wilgotnym środowisku wewnątrz filtra może rozwijać się pleśń, która powoduje nieprzyjemny zapach po włączeniu klimatyzacji. Dlatego czyszczenie nie ma większego sensu - najbezpieczniej jest wymienić filtr na nowy.

Ile kosztuje filtr kabinowy?

To jedna z najprostszych i najtańszych czynności serwisowych. W zależności od modelu samochodu nowy filtr kosztuje od 30 do 120 zł. Wymiana w serwisie to wydatek rzędu 150-200 zł, ale jeśli dostęp do filtra jest łatwy, poradzi sobie z nią nawet nowicjusz.

