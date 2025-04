Widok kierowcy, który podczas jazdy rozmawia przez telefon, trzymając słuchawkę przy uchu, wciąż nie należy do rzadkości. Co ciekawe, takiego działania nie unikają nawet kierowcy nowych, drogich samochodów. Z całą pewnością są one wyposażone w funkcję Bluetooth i systemy głośnomówiące. Z czego wynika fakt, że kierowcy nie łączą swoich telefonów z samochodem? Być może wydaje im się to o wiele trudniejsze niż w rzeczywistości.

Rozmowa przez telefon bez zestawu głośnomówiącego a bezpieczeństwo

Rozmawianie przez telefon podczas jazdy bez używania zestawu głośnomówiącego jest niebezpieczne. Kierowca, który to robi, sprowadza zagrożenie na siebie i na innych. Powody są następujące: rozmowa prowadzi do dekoncentracji, a gdy dodatkowo prowadzi się ją ze słuchawką przy uchu, zdolności do odpowiedniego sterowania samochodem i szybkiego reagowania są znacznie zaburzone. Trudniej jest ominąć przeszkodę, a także zmieniać przełożenia w aucie z ręczną skrzynią biegów. W najlepszym razie taki kierowca będzie jechał niepewnie, blokując ruch i „zataczając” się po pasie ruchu jak nietrzeźwy. W najgorszym - spowoduje wypadek. Jak podaje Instytut Transportu Samochodowego, nawet 25% zdarzeń na drogach może być bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez używanie telefonu.

Mandat za rozmowę przez telefon bez zestawu głośnomówiącego

Niebezpieczne jest także coraz popularniejsze pisanie SMS-ów, przeglądanie mediów społecznościowych czy kręcenie filmów w czasie jazdy. Za każdą z tych czynności z użyciem telefonu, grozi mandat. Jak głosi art. 45. ust. 2 pkt 1 Ustawa Prawo o ruchu drogowym: „Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”. Zabronione jest więc rozmawianie podczas trzymania telefonu przed sobą, a nie przy uchu. Wspomniany przepis dotyczy także motocyklistów, a nawet rowerzystów.

Co za to grozi? Przyłapany kierowca (lub rowerzysta czy motocyklista) otrzyma mandat w wysokości 500 zł, a na jego konto wpłynie aż 12 punktów karnych. Przypomnijmy: limit po przekroczeniu którego należy udać się na ponowny egzamin na prawo jazdy to 24 punkty karne, mówimy więc aż o połowie tej liczby. Kierowca, który zostanie dwukrotnie przyłapany na tym wykroczeniu, balansuje już na limicie. Jeden punkt karny więcej sprawia, że traci uprawnienia. W przypadku kierowców, którzy maja prawo jazdy krócej niż rok, limit to zaledwie 20 punktów - ale za korzystanie z telefonu też dostaną 12 punktów.

Jak połączyć telefon z samochodem?

Po połączeniu telefonu z samochodowym systemem głośnomówiącym mandat już nam nie grozi - oczywiście o ile nie będziemy brać telefonu do ręki w celu np. wybrania numeru. Można robić to na postoju lub z poziomu samochodowego systemu i ekranu.

Starsze samochody fabrycznie często nie są wyposażone w zestaw głośnomówiący i funkcję Bluetooth. Nawet posiadacze takich pojazdów mogą jednak dokupić zestawy (np. adapter Bluetooth) lub zmienić radio (np. na takie z systemem Android). Jeśli ktoś nie chce lub nie może tego zrobić, pozostaje mu jeszcze jedna możliwość na uniknięcie mandatu. Mowa o zamontowaniu dedykowanego uchwytu i obsługiwanie telefonu wtedy, gdy jest tam zaczepiony. Rozmowy należy wtedy odbywać z włączonym głośnikiem w telefonie.

Jak połączyć telefon z samochodem, który ma odpowiedni sprzęt na pokładzie? Należy włączyć opcję parowania w radiu - można to zrobić z poziomu ekranu (zwykle wchodząc w opcje „telefon” lub „urządzenia”), ewentualnie wciskając odpowiednie przyciski (zwykle z napisem „phone”). Następnie wyszukujemy na liście dostępnych urządzeń nasz telefon (upewnijmy się, że mamy włączony Bluetooth i widoczność), klikamy „połącz”, sprawdzamy czy na ekranie auta i telefonu wyświetla się taki sam kod i akceptujemy.

Alternatywnie, można zacząć od wyszukiwania dostępnych urządzeń w menu telefonu, kliknąć w nazwę naszego auta lub jego systemu (zwykle to marka lub model auta lub „car”) i następnie wykonać takie same czynności, jak opisane wyżej. Po ponownym uruchomieniu samochodu, telefon powinien połączyć się z nim już automatycznie.

Po połączeniu urządzeń zyskujemy nie tylko możliwość bezpieczniejszego odbywania rozmów, ale i wygodnego przełączania piosenek czy - przy używaniu systemów Apple CarPlay i Android Auto - wygodnie korzystać z ulubionej nawigacji. Połączenie telefonu z samochodem zajmuje maksymalnie mniej więcej minutę - i poświęcając tyle czasu możemy uniknąć wysokiego mandatu i solidnej porcji punktów karnych. Pamiętajmy tylko, by nie brać telefonu w dłoń nawet na chwilę.

