Raz źle zaparkujesz i unieruchomisz auto na dobre. Wszystko przez prosty błąd
Automatyczna skrzynia biegów jest wygodnym rozwiązaniem, które wielu kierowców uważa za niemal bezobsługowe. W praktyce jednak nawet tutaj można popełnić błąd, który prowadzi do kosztownych problemów. Najczęstsza pomyłka dotyczy parkowania wyłącznie w trybie "P", bez użycia hamulca ręcznego lub elektronicznego hamulca postojowego.
Spis treści:
- Parkowanie auta z automatem
- Co robić, gdy skrzynia zablokuje się w pozycji "P"?
- Jak prawidłowo parkować autem z automatem?
- Jak dbać o automatyczną skrzynię biegów?
Parkowanie autem ze skrzynią automatyczną? W teorii nie ma nic prostszego, jednak w tym wypadku wcale nie chodzi o sam manewr, ale o to, co zrobimy po jego zakończeniu. W skrócie - nie wolno zapominać o tym, że w aucie mamy hamulec postojowy, którego, jak sama nazwa wskazuje, należy używać zawsze na postoju.
Parkowanie auta z automatem
Co prawda skrzynia automatyczna ma zwykle pozycję "P", czyli parking właśnie, ale zostawiając auto na postoju nie możemy polegać tylko na niej.
W pozycji "P" skrzynia automatyczna blokuje mechanicznie przekładnię za pomocą specjalnej zapadki. Jeśli auto stoi na wzniesieniu i nie został użyty hamulec postojowy, ciężar całego samochodu spoczywa właśnie na tym małym elemencie. Z czasem dochodzi do jego nadmiernego obciążania, a nawet uszkodzenia. Efekt? Kierowca wraca do auta i nie może przesunąć dźwigni z pozycji "P", bo zapadka została zakleszczona przez ogromne siły działające w przekładni.
Najczęściej problem kończy się mocnym szarpnięciem przy próbie zmiany przełożenia, co jest sygnałem, że blokada pracuje na granicy swojej wytrzymałości. W skrajnych sytuacjach dźwignia nie chce się w ogóle przesunąć, a auto zostaje unieruchomione na miejscu parkingowym. Mechanicy ostrzegają, że powtarzanie tego błędu znacznie skraca żywotność skrzyni, a ewentualna naprawa elementów blokujących to koszt sięgający nawet kilku tysięcy złotych.
Co robić, gdy skrzynia zablokuje się w pozycji "P"?
Jeśli doszło już do sytuacji, w której dźwignia w trybie "P" nie chce się odblokować, absolutnie nie należy działać na siłę. Najlepszym rozwiązaniem jest "odprężenie" układu - ktoś musi delikatnie popchnąć samochód do góry, aby zdjąć nacisk z blokady, a dopiero potem spróbować zmienić przełożenie. Próby ciągnięcia auta innym pojazdem mogą tylko pogorszyć sprawę, bo wytworzą naprężenia w przeciwnym kierunku.
Jak prawidłowo parkować autem z automatem?
Podstawowa zasada brzmi: najpierw zaciągnij hamulec postojowy, a dopiero potem wrzuć dźwignię na "P". Dzięki temu ciężar auta zostanie przejęty przez hamulec, a nie przez mechanizm w skrzyni. Parkując na wzniesieniu, to szczególnie ważne - wtedy cały układ pozostaje w bezpiecznej pozycji i nie naraża się na uszkodzenia.
Jak dbać o automatyczną skrzynię biegów?
Oprócz właściwego parkowania warto pamiętać o kilku zasadach eksploatacji. Olej w automatycznej skrzyni powinien być wymieniany co 60-80 tys. km, ponieważ odpowiada za smarowanie i chłodzenie wszystkich elementów. Po uruchomieniu zimnego silnika należy pozwolić, aby olej w skrzyni się rozgrzał, zanim zaczniemy dynamicznie przyspieszać. Należy też unikać jazdy w pozycji "N", czyli neutralnej, bo ta służy jedynie do holowania. Równie ważne jest, by nigdy nie zmieniać trybów jazdy w czasie, gdy auto się porusza - dźwignię można przestawiać dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.