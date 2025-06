Koszty naprawy mogą sięgać od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od rozmiaru i głębokości uszkodzeń. Dlatego lepiej zainwestować kilka minut czasu w szybkie czyszczenie samochodu niż później ponosić wysokie koszty naprawy lakieru.

Najlepszą metodą domową jest namaczanie. Zanieczyszczoną powierzchnię należy przykryć szmatką nasączoną letnią wodą z dodatkiem kilku kropli płynu do mycia naczyń. Warto unikać octu - jeśli zastosujemy go w zbyt dużym stężeniu, może uszkodzić lakier. Po około 15 minutach namaczania, gdy odchody rozmiękną, można je delikatnie usunąć miękką gąbką lub szmatką.

Na rynku dostępnych jest wiele produktów przeznaczonych do usuwania ptasich odchodów. Wiele środków do usuwania pozostałości owadów sprawdza się również w przypadku ptasich ekskrementów. Nie zaleca się jednak używania środków do mycia szyb, które mogą pozostawić matowy nalot na lakierze.