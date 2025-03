Aby karta ratownicza spełniała swoją funkcję, należy ją wydrukować w kolorze, co pozwala na łatwą identyfikację oznaczonych na niej stref wymagających szczególnej uwagi. Istotne jest również sprawdzenie, czy pobrana karta odpowiada dokładnie posiadanemu modelowi samochodu - producenci zawsze umieszczają na schemacie maksymalną możliwą konfigurację wyposażenia bezpieczeństwa dla danego modelu. Wydrukowany dokument należy złożyć zadrukowaną stroną na zewnątrz i umieścić za osłoną przeciwsłoneczną kierowcy. To miejsce zostało uzgodnione jako standardowa lokalizacja karty ratowniczej, co umożliwia służbom szybkie jej odnalezienie niezależnie od kraju, w którym doszło do wypadku.