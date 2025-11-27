Spis treści: Jak Google Maps ocenia, czy w okolicy będzie problem z parkowaniem? Jak zapisać miejsce parkowania w Google Maps? Jak przełączyć się z jazdy na pieszą nawigację? Jak wrócić do samochodu dzięki Google Maps?

To nie jest płatny dodatek, tylko narzędzia wbudowane w zwykłą aplikację. Jeśli raz nauczymy się z nich korzystać, zupełnie inaczej zaplanujemy dojazd do centrum, na koncert czy do obcego miasta. Uwaga, dostępność poszczególnych funkcjonalności zależy od kraju, w którym się znajdujemy.

Jak Google Maps ocenia, czy w okolicy będzie problem z parkowaniem?

Google opiera się tu na danych z ruchu i historii parkowania w danej dzielnicy. Dla kierowcy oznacza to, że jeszcze przed ruszeniem z domu możesz zdecydować, czy jedzie pod sam adres, czy od razu wybrać pobliskie park&ride albo konkretne centrum handlowe z parkingiem. Niestety, funkcja ta w Polsce na razie nie działa.

Jak zapisać miejsce parkowania w Google Maps?

Wystarczy, że zaraz po zatrzymaniu naciśniemy niebieską kropkę oznaczającą lokalizację, a następnie wybierzemy opcję zapisania miejsca parkowania. Google Maps oznaczy punkt na mapie jako miejsce, w którym stoi samochód.

Na tym nie koniec. Do zapisanej lokalizacji możesz dopisać krótką notatkę - na przykład numer poziomu w garażu, sektor czy kolor strefy - oraz dodać zdjęcie słupka, tablicy z oznaczeniem albo charakterystycznego budynku. Można też ustawić przypomnienie o upływie czasu parkowania, gdy mamy bilet z konkretną godziną. Dzięki temu ryzyko, że zabłądzimy w parkingowym labiryncie albo przegapimy koniec opłaconego postoju, spada praktycznie do zera.

Jak przełączyć się z jazdy na pieszą nawigację?

Kiedy wysiadamy z auta, Google Maps w wielu przypadkach samo zauważa, że przestaliśmy się przemieszczać samochodem, a zaczęliśmy iść. W ustawieniach można włączyć obsługę zaparkowanego pojazdu i wtedy aplikacja pomaga nie tylko dojechać w pobliże, lecz także zaplanować dojście do właściwego wejścia.

To szczególnie przydatne w biurowcach, kompleksach sportowych czy w rozległych galeriach, gdzie adres jest jeden, ale wejść jest kilka, a parking jest w podziemiu lub daleko od miejsca docelowego.. Zamiast zgadywać, wystarczy wybrać na ekranie "rozpocznij nawigację pieszo" i po prostu kieruj się za strzałkami na ekranie.

Jak wrócić do samochodu dzięki Google Maps?

Jeśli wcześniej zapisaliśmy miejsce parkowania, aplikacja potraktuje je jak każdy inny punkt docelowy.

Wybieramy zapisany parking, uruchamiamy nawigację pieszą i otrzymujemy prowadzenie krok po kroku - uliczkami, skrótami, a w przypadku parkingów wielopoziomowych często również z uwzględnieniem poziomów. Przy dużych wydarzeniach można też udostępnić lokalizację auta znajomym, którzy wyszli innym wyjściem stadionu czy galerii.

