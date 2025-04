Jedno nie ulega wątpliwości. Prowadzenie samochodu w klapkach czy szpilkach na pewno nie jest dobrym pomysłem. Ale co na ten temat mówią przepisy ruchu drogowego?

Skuteczne hamowanie to podstawa bezpiecznej jazdy, tymczasem nieodpowiednie obuwie może ten manewr uniemożliwić - wystarczy wyobrazić sobie sytuację, gdy złamany obcas blokuje pedał hamulca.

W razie wypadku spowodowanego nieodpowiednim obuwiem policja może nałożyć mandat za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Jeśli dojdzie do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia innej osoby, minimalna wysokość mandatu wynosi 1,5 tys. zł.

Dodatkowo, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, co potwierdza przykład z Francji, gdzie sąd uznał, że wypadku można było uniknąć, gdyby kierująca nie prowadziła w szpilkach.

Podstawą prawną do nałożenia kary jest przepis mówiący:

Jakie cechy powinno mieć idealne obuwie do prowadzenia samochodu? Przede wszystkim musi zapewniać pełną kontrolę nad pedałami, tak jak producent samochodu to przewidział.

Dobre buty do prowadzenia powinny być wygodne, zwłaszcza podczas długich podróży. Istotna jest także precyzyjna wielkość - but powinien być dopasowany, ale nie uciskający. Zaokrąglona pięta ułatwia płynne operowanie pedałami poprzez możliwość swobodnego przechylania stopy na boki oraz do przodu i tyłu.