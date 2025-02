Czy można naprawić pękniętą szybę w aucie? Zasada 5 złotych

Kierowcy często stają przed dylematem, jak postępować w przypadku uszkodzenia szyby czołowej w samochodzie. Oczywiście kluczowa jest wielkość uszkodzenia, jego lokalizacja oraz charakter - czy mamy do czynienia z odpryskiem, czy z pęknięciem liniowym. Specjaliści z branży nieformalna zasada określająca graniczne wymiary uszkodzenia, które można skutecznie naprawić. Jest to “zasada 3 cm lub 5 zł” - odnosi się ona do wielkości uszkodzenia, które nie powinno przekraczać średnicy monety pięciozłotowej.