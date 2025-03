Biały element przymocowany do lusterka, ręcznik, podkoszulek, a nawet szmata czy też biała reklamówka. Każdy z tych przedmiotów, jeśli znajduje się na lusterku niesie to samo przesłanie.

Zostawianie białego ręcznika lub innego białego znacznika na lusterku jest zwyczajem znanym głównie w USA. W ten sposób kierowcy oznaczają swoje pojazdy, które np. zostawili na poboczu na skutek usterki i udali się na poszukiwanie pomocy. Jest to sygnał, że kierowca ani pasażerowie nie potrzebują pomocy, ale auto jest zepsute. Jednocześnie to informacja to służb, by auto nie zostało odholowane, nie jest bowiem porzucone, a właściciel czy kierowca niebawem po nie wróci.