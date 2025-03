Gwarancja na perforację nadwozia to 10 lat bez limitu kilometrów, ale co nie dziwi, jej utrzymanie, wymaga corocznych wizyt w ASO na kontrolę stanu nadwozia (na koszt właściciela auta).

Gwarancja na BYD to 6 lat lub 150 000 km w zależności od tego, co wystąpi pierwsze. Gwarancja na baterię i napęd wynosi 8 lat lub 200 000 km (przy żywotności na poziomie 70 procent). Co ciekawe o dwa lata więcej BYD daje na jednostkę napędową, jednak limit do 150 tys. km jest tu bez zmian.

Są jednak także wyłączenia, w ich przypadku gwarancja to 4 lata lub 120 tys. km. Do wyłączeń importer zalicza (pisownia wszystkich części oryginalna za „warunkami gwarancji”): lampy LED, moduł monitorowania ciśnienia w oponach, zawieszenie, przegub kulowy, system multimedialny, amortyzator, pasek silnika, osłona/tuleja przeciwpyłowa, łożysko wysprzęglające, łożysko koła, tachometr PM2.5, zespół portu ładowania AC/DC, złącze portu ładowania USB, filtr przeciwpyłkowy zbiornika węglowego, zespół podgrzewacza paliwa.