Dlaczego hamulec ręczny zamarza?

Przyczyna leży głównie w budowie układu hamulcowego. W większości samochodów hamulec ręczny działa poprzez system dźwigienek i linek. Z biegiem czasu pancerzyki chroniące linki przed czynnikami zewnętrznymi tracą szczelność, co prowadzi do przedostawania się do środka wilgoci i brudu. To właśnie ta wilgoć, zamarzając w niskich temperaturach, jest głównym sprawcą problemów z “trzymającym” hamulcem.

Co ciekawe, problem ten częściej dotyka samochodów, których właściciele rzadko korzystają z hamulca ręcznego. Regularne używanie hamulca postojowego zapobiega powstawaniu korozji w pancerzyku i utrzymuje sprawność mechanizmu. Natomiast przy rzadkim użytkowaniu, korozja może zaatakować nie tylko wnętrze pancerzyka, ale również dźwigienki zacisków.

Jak odblokować zamarznięty hamulec ręczny?

Jak rozwiązać problem zamarzniętego hamulca? Pierwszym i najprostszym sposobem jest delikatna próba ruszenia samochodem. W wielu przypadkach wystarczy to do przerwania warstwy lodu. Już podczas pierwszych metrów jazdy hamulce zaczynają się rozgrzewać, co pomaga w odblokowaniu mechanizmu. Jeśli ta metoda zawiedzie, można spróbować delikatnego kołysania pojazdem w przód i w tył - wystarczy kilka centymetrów, nawet w ciasnej przestrzeni parkingowej.

Jedną z pierwszych czynności przy zamarzniętym hamulcu postojowym może być też próba “rozgrzania” podłogi auta poprzez włączenie nawiewów na nogi - ciepło, które generuje silnik może wystarczyć, aby odblokować mechanizm.

Trzeba pamiętać, że jeśli hamulec ręczny jest mocno zblokowany, co zwykle ma miejsce w przypadku aut z elektronicznym hamulcem postojowym, nie ma szans na to, by przejechać kilkanaście/kilkadziesiąt metrów do garażu, aby “odmrozić” elementy układu hamulcowego. Absolutnie nie należy liczyć na to, że jazda z zaciągniętym hamulcem ręcznym “rozgrzeje” elementy układu i w ten sposób rozwiążemy problem. Prędzej narobimy sobie jeszcze większych, bo, szczególnie w autach z hamulcami bębnowymi z tyłu, możemy całkowicie zblokować koło, a wówczas pozostaje już tylko telefon po lawetę.

Jeśli mamy dostęp do linki hamulca ręcznego lub zacisku, można spróbować rozgrzać je przy pomocy suszarki do włosów. Ważne, by zachować odpowiednią odległość i nie kierować strumienia gorącego powietrza bezpośrednio na plastikowe elementy, które mogłyby ulec uszkodzeniu.

Linkę hamulca należy ogrzewać stopniowo, utrzymując suszarkę w ruchu, aby nie doprowadzić do zbyt gwałtownych zmian temperatury w jednym miejscu.

Po rozgrzaniu elementów hamulca trzeba sprawdzić, czy mechanizm działa swobodniej.

Jak zapobiegać zamarzaniu hamulca ręcznego?

Na płaskim terenie można rozważyć pozostawienie samochodu na biegu zamiast zaciągania hamulca ręcznego. Jednak przy parkowaniu na pochyłości bezwzględnie należy użyć hamulca postojowego - bezpieczeństwo jest tutaj priorytetem.

Jeśli problem z zamarzającym hamulcem pojawia się regularnie, wówczas konieczna będzie wizyta w warsztacie. Mechanik może sprawdzić stan techniczny linki hamulca i zasugerować jej naprawę lub wymianę oraz uszczelnienie układu, aby nie przedostawała się do niego wilgoć, która potem, zamarzając, może być przyczyną kłopotów.

