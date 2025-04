Linki awaryjne i kontakt z serwisem to ostateczne rozwiązania na odblokowanie kabla.

Kabel ładowarki może zostać zablokowany w gnieździe pojazdu z różnych powodów. Jednym z nich jest awaria mechanizmu blokującego, innym może być uszkodzenie powodujące przepalenie bezpiecznika. Nawet zwykłe przepięcie elektryczne w układzie sterującym zatrzaskami może prowadzić do całkowitej niemożności wyjęcia wtyczek.

Większość przypadków zatrzaśnięcia wtyczek można zatem rozwiązać poprzez zwyczajną, kilkukrotną próbę zamknięcia i odblokowania zamków w samochodzie. Czasami układ elektryczny sterujący blokadą potrafi po jakimś czasie "załapać" i uwolnić kabel. Warto jedynie pamiętać, by pomiędzy wciśnięciem na pilocie przycisku blokowania, a odblokowywania, odczekać od 20 do 30 sekund - czas ten pozwoli to na zresetowanie całego układu.