Ten przycisk bardzo podnosi komfort. Twoja noga Ci podziękuje

Auto Hold to system, który automatycznie utrzymuje pojazd w bezruchu po zatrzymaniu, bez konieczności trzymania wciśniętego pedału hamulca przez kierowcę. Przydaje się więc szczególnie podczas jazdy w korkach, na światłach czy podczas ruszania pod górę. System ten działa w ścisłej współpracy z elektronicznym hamulcem postojowym i jest dostępny wyłącznie w pojazdach wyposażonych w tę technologię. Początkowo zwykle był elementem wyposażenia modeli wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów, ale z biegiem czasu trafił także do aut z mechaniczną przekładnią.

Działanie systemu auto hold opiera się na czujnikach systemów ABS oraz ESP. Po aktywowaniu funkcji, która najczęściej odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku (na przykład tego z napisem "auto hold" lub z literą "A" w kółku wziętym w nawias) albo poprzez mocniejsze wciśnięcie pedału hamulca, system automatycznie wykrywa moment zatrzymania pojazdu. W tym momencie czujniki przekazują informację do modułu ESP, który utrzymuje odpowiednie ciśnienie w układzie hamulcowym, skutecznie unieruchamiając pojazd.

Co istotne, system jest dość szybko potrafi "odpuścić" - gdy tylko czujniki wykryją jakikolwiek ruch lub intencję ruszenia (np. poprzez naciśnięcie pedału gazu), automatycznie zwalniają hamulce, umożliwiając płynne ruszenie z miejsca. Jest to szczególnie pomocne podczas ruszania pod górę, ponieważ eliminuje ryzyko stoczenia się pojazdu.

Warto zaznaczyć, że w większości pojazdów system Auto Hold posiada funkcję pamięci - oznacza to, że po jednokrotnej aktywacji pozostaje włączony nawet po ponownym uruchomieniu silnika. O aktywności systemu informuje zazwyczaj odpowiednia kontrolka na desce rozdzielczej oraz podświetlenie przycisku sterującego.

Co ciekawe, funkcja auto hold działa tylko wtedy, gdy kierowca ma zapięte pasy bezpieczeństwa, co jest dodatkowym zabezpieczeniem. Ponadto, system automatycznie dostosowuje siłę hamowania do warunków, zapewniając stabilne utrzymanie pojazdu w miejscu niezależnie od nachylenia powierzchni.