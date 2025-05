Łatwiej wydać na paliwo 50 niż 300 zł. Przez to kierowcy często jeżdżą na rezerwie aż do momentu ekstremalnego opróżnienia baku, a następnie tankują za kilkadziesiąt złotych, żeby pozbyć się świecącej ikonki na desce rozdzielczej.

Jednym z newralgicznych elementów jest układ paliwowy i wtryskowy. Jeśli w baku jest mało paliwa, a więcej powietrza - na jego ściankach zaczyna skraplać się woda, która może później trafić do delikatnych wtryskiwaczy i uszkodzić je. Jednak zanim zdąży tam trafić, może spowodować korozję niektórych, bardzo precyzyjnych elementów układu zasilania. Nie mówiąc już o tym, że doprowadzi do korozji po wewnętrznej stronie baku.

Zbyt mała ilość paliwa w baku może doprowadzić do jego całkowitego opróżnienia podczas jazdy. W którymś momencie do układu wtryskowego zamiast paliwa może trafić więcej powietrza. W silnikach Diesla może doprowadzić do niebezpiecznego podwyższenia temperatury w komorze spalania. Taka sytuacja w dłuższej perspektywie doprowadzi do wypalenia tłoka.