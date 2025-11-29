Spis treści: Jak działa system Auto Hold? Jak włączyć Auto Hold? Metody są różne Jak ruszać samochodem z systemem Auto Hold?

Jednym z takich ułatwień, związanych z działaniem hamulców w samochodzie, jest wspomaganie ruszenia na wzniesieniu. Normalnie chcąc ruszyć, gdy stoimy na pochyłości, powinniśmy zaciągnąć hamulec ręczny, a następnie koordynując zwalnianie sprzęgła, dodawanie gazu oraz stopniowe zwalnianie hamulca ręcznego, ruszyć bez obawy o to, że auto stoczy się do tyłu.

Wspomaganie ruszenia na wzniesieniu sprawia, że po puszczeniu pedału hamulca, ciśnienie w układzie hamulcowym zostaje utrzymane przez jeszcze kilka sekund. To wystarcza, by bez obaw i pośpiechu, dodać gazu, puścić sprzęgło i bez przeszkód ruszyć. Funkcja ta zwykle nie wymaga aktywacji lub jest domyślnie włączona w ustawieniach pojazdu.

Jak działa system Auto Hold?

Rozwinięciem opisanej powyżej funkcji, jest Auto Hold. Działa on na podobnej zasadzie, ale ciśnienie w układzie hamulcowym utrzymywane jest przez dowolną długość czasu. Aktywacja sygnalizowana jest poprzez odpowiednią kontrolkę na zestawie wskaźników (może to być napis "HOLD" lub litera "A", wpisana w kółko, podobnie jak wykrzyknik w kółku symbolizuje hamulec ręczny).

Auto Hold ma znacznie więcej zastosowań i używa się go po prostu do zapobiegania toczeniu się pojazdu, podczas zatrzymania, na przykład na światłach. W samochodach z automatyczną skrzynią biegów, zwalnia nas też z trzymania nogi na hamulcu, aby auto nie zaczęło pełzać.

Jak włączyć Auto Hold? Metody są różne

Aktywacja funkcji Auto Hold może różnić się, zależnie od modelu samochodu. Zwykle uruchamiamy ją:

przyciskiem koło przełącznika elektrycznego hamulca ręcznego

w ustawieniach pojazdu

poprzez mocne wciśnięcie hamulca

W pierwszym przypadku, aby Auto Hold się aktywował, musimy mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, ale zwykle nie trzeba dodatkowo robić tego na postoju, lecz można także podczas jazdy. Drugi przypadek to znalezienie odpowiedniej pozycji w menu ustawień samochodu. W obu sytuacjach, gdy się zatrzymamy, na wskaźnikach powinniśmy zobaczyć kontrolkę informującą o tym, że Auto Hold działa i możemy puścić hamulec.

Trzeci wariant może sprawiać wrażenie ukrytego, ponieważ nigdzie nie znajdziemy informacji o tym, że nasze auto w ogóle posiada opisywaną funkcję. Nigdzie nie ma też opcji jej włączenia lub wyłączenia. Aktywuje się ją wtedy poprzez mocniejsze dociśnięcie hamulca, gdy się zatrzymamy. W ten sposób za każdym razem możemy decydować, czy ma ona zadziałać, czy nie. Jeśli tylko dojeżdżamy do skrzyżowania i natychmiast ruszamy, po prostu trzymamy nogę na hamulcu. Zaś stojąc na światłach wystarczy docisnąć hamulec, aby Auto Hold zadziałał.

Jak ruszać samochodem z systemem Auto Hold?

Ruszenie autem z systemem Auto Hold jest banalnie proste. W przypadku automatycznych skrzyń biegów, wystarczy dodać gazu i samochód ruszy. Natomiast przy przekładniach manualnych także ruszamy w sposób zupełnie zwyczajny - wrzucając bieg i popuszczając sprzęgło, dodając jednocześnie gazu.

W obu przypadkach, auto zwolni hamulce, dopiero jeśli auto będzie mogło ruszyć do przodu. Jest to więc szczególnie wygodne przy "manualach", ponieważ ruszając pod górę, nie musimy martwić się samodzielnym spuszczaniem hamulca ręcznego oraz tym, że auto nam się stoczy.

