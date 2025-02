Samodzielne naprawy, chociaż mogą wydawać się oszczędnością, często prowadzą do błędów, które mogą być kosztowne w naprawie. Mechanicy mają odpowiednie narzędzia i wiedzę, aby naprawić samochód zgodnie ze sztuką.

Co więcej, niektóre samodzielne naprawy mogą być nielegalne, zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę płynów eksploatacyjnych. Wycieki powstałe podczas takich czynności są szkodliwe dla środowiska. Zużyte opony nie mogą trafić na składowiska śmieci, a ich nieprawidłowa utylizacja grozi wysoką karą grzywny. Podobnie sprawa ma się z przepracowanym olejem silnikowym, którego w żadnych wypadku nie można wylać do kanału czy wyrzuć do śmieci.