Co zrobić, aby szybko pozbyć się lodu z szyby, jeśli nie mamy skrobaczki ani odmrażacza? Pewien tiktoker postanowił nagrać krótki filmik instruktażowy, pokazujący proste rozwiązanie tego problemu. Cały proces sprowadza się do następujących kroków:

Proste? Proste. Skuteczne. Teoretycznie tak. Czy ma to bezpieczne? Nie do końca. Woda oddaje ciepło i powoduje, że szron szybko znika z szyby. Jednak to nie jest sposób, który można polecić. Eksperci ostrzegają, że choć w ten sposób raczej nie doprowadzimy do pęknięcia szyby jak w przypadku polania jej wrzątkiem, jednak nagła radykalna zmiana temperatury może powadzić o powstawania mikropęknięć w strukturze szyby. Do tych mikropęknięć będzie wpływała woda. Z czasem może się okazać, że podczas którejś zimowej nocy rozszerzająca się podczas zamarzania woda doprowadzi do pęknięcia szyby.