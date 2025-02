Lód spadł na auto i je uszkodził. Jak uzyskać odszkodowanie?

To niestety powszechny obrazek na polskich drogach, gdy dojdzie do opadów śniegu. Wielu kierowców ciężarówek czy aut dostawczych ignoruje przepis o konieczności odśnieżenia pojazdu oraz przyczepy, co potem prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Spadający z naczepy lód może uszkodzić inne auta, a nawet ranić pasażerów czy kierowcę pojazdów jadących za ciężarówką. Jak w takich sytuacjach dochodzić odszkodowania?