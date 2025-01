Łańcuchy śniegowe montowane na koła samochodu kiedyś były zmorą kierowców z uwagi na skomplikowany sposób montażu czy konieczność ich dociągania po kilkuset metrach jazdy. Obecnie montaż większości łańcuchów jest stosunkowo prosty. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie przyczepności pojazdu do nawierzchni pokrytej śniegiem lub lodem. Dzięki swojej konstrukcji, łańcuchy tworzą dodatkową warstwę między oponą a nawierzchnią, co przekłada się na lepszą kontrolę nad pojazdem i stabilniejszą jazdę. Mówiąc obrazowo - łańcuch “wgryza się” w śnieg zapewniając trakcję i lepszą przyczepność osi napędowej do podłoża.