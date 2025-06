Może to zmniejszyć zużycie tradycyjnych hamulców nawet o 70 proc. Podczas gdy w zwykłych samochodach spalinowych klocki hamulcowe wymieniamy co 30-60 tysięcy kilometrów, w Teslach mogą teoretycznie służyć nawet ponad 100 tysięcy kilometrów. Jeden z właścicieli Modelu S z 2015 roku pochwalił się przejechaniem 181 tysięcy kilometrów na oryginalnych hamulcach, inny potrzebował pierwszej wymiany dopiero po 117 tysiącach kilometrów.

Właściciele Tesli z regionów, gdzie drogi są regularnie posypywane solą, mogą być zmuszeni do wymiany tarcz i klocków już po 65 tys. km z powodu korozji wewnętrznych klocków i ich przyklejenia się do zacisków. Zdarzają się przypadki takich, gdzie wymiana konieczna była już przy 50 tys. km.

Firma zaleca częste dociskanie pedału hamulca, aby uruchomić mechaniczne hamulce, co wysusza klocki i tarcze, a także ściera ewentualne ogniska korozji. Rekomenduje również czyszczenie i smarowanie zacisków hamulcowych co rok lub co 12,5 tysiąca kilometrów dla kierowców mieszkających w regionach, gdzie drogi są posypywane solą. Nie można też zapominać o wymianie płynu hamulcowego co cztery lata, ponieważ jest on higroskopijny, czyli wchłania wilgoć i w efekcie traci skuteczność.