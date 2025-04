Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w kółku jest sygnałem alarmowym związanym z układem hamulcowym pojazdu. Należy podkreślić, że jej pojawienie się nie zawsze oznacza poważną awarię zagrażającą bezpieczeństwu jazdy, a czasem wręcz to, że wszystko działa jak należy.

Co oznacza kontrolka z wykrzyknikiem?

Kolejnym powodem może być niski poziom płynu hamulcowego. Ten stan wymaga natychmiastowej uwagi, gdyż niedobór płynu rzadko wynika z jego wyparowania - znacznie częściej wskazuje na nieszczelność w układzie hamulcowym. Wyciek płynu może prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z całkowitą utratą możliwości hamowania.

Czerwony wykrzyknik może również sygnalizować zużycie klocków hamulcowych. Gdy klocki stają się zbyt cienkie, tłoczki wysuwają się dalej, co powoduje spadek poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym i aktywację czujnika. Warto regularnie sprawdzać stan klocków, aby uniknąć tego problemu.

Nierówne ciśnienie w układzie hamulcowym to kolejna potencjalnie niebezpieczna sytuacja sygnalizowana przez tę kontrolkę. Może ona prowadzić do nieprawidłowego działania hamulców - zbyt słabego lub zbyt mocnego, co w obu przypadkach stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.