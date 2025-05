Chociaż auta wyposażone w silniki 2.0 TDI są zasadniczo niezawodne, to regularnie pojawiają się doniesienia o całkowitych awariach silnika przy przebiegach, które nie powinny stanowić żadnego problemu. Dotyczy to zwłaszcza jednostek o wyższych mocach. Co niepokojące, Volkswagen rzadko pokrywa koszty naprawy, mimo że wiele wskazuje na to, iż problem wynika z błędu konstrukcyjnego. Wymiana całego silnika to obecnie ogromny wydatek, a kompleksowa naprawa w specjalistycznym warsztacie może kosztować ponad 10 tys. Zł.

System EGR kieruje część spalin z powrotem do układu dolotowego, aby obniżyć temperaturę spalania i zredukować emisję tlenków azotu (NOx). Jeśli zawór się zablokuje w pozycji otwartej, do komory spalania trafia zbyt duża ilość gorących gazów. Skutkiem są uszkodzenia głowicy cylindrów i pierścieni tłokowych spowodowane wysoką temperaturą. Volkswagen oferuje ulepszony moduł EGR, jednak koszty jego wymiany ponosi klient.

Kolejny problem to zapychający się filtr cząstek stałych (DPF). W normalnych warunkach filtr wyłapuje cząstki sadzy i regularnie je spala w cyklu regeneracji. Aby ten proces przebiegał prawidłowo, silnik i układ wydechowy muszą osiągnąć odpowiednią temperaturę. Zbyt wiele krótkich tras może prowadzić do nieprawidłowych lub nieudanych cykli regeneracji. W konsekwencji filtr się zapycha, powodując zbyt duże przeciwciśnienie spalin.

Prowadzi to nie tylko do przegrzewania się silnika i uszkodzeń układu tłokowego, ale również do awarii turbosprężarki. Co więcej, przy nieudanych próbach regeneracji DPF, olej napędowy może przedostawać się do oleju silnikowego. Przyspiesza to rozrzedzanie oleju i może powodować uszkodzenia łożysk wału korbowego i korbowodów. Warto zaznaczyć, że nieprawidłowe cykle regeneracji mogą też wynikać z błędów w oprogramowaniu.