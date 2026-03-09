Co robić, gdy znajdziesz gwóźdź w oponie

Jeśli w bieżniku tkwi gwóźdź lub śruba, a opona powoli traci powietrze, najgorsze co można zrobić to od razu wyciągnąć przedmiot, który spowodował przebicie. Dopóki gwóźdź siedzi w otworze, działa jak korek i spowalnia ucieczkę powietrza. Po jego wyjęciu ciśnienie zacznie spadać znacznie szybciej, więc dalsza jazda będzie niemożliwa

Prawidłowe postępowanie to sprawdzenie ciśnienia i dobranie go do zalecanej wartości, jeśli ubytek jest niewielki, a następnie ostrożna jazda do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego. Jeśli opona nie ma już wiele powietrza, bezpieczniej jest założyć koło zapasowe lub wezwać pomoc drogową. Jazda na niedopompowanej oponie powoduje przegrzewanie i rozwarstwianie się jej wewnętrznej struktury, a to wyklucza późniejszą naprawę.

Jak wygląda prawidłowa naprawa opony po przebiciu?

Profesjonalna naprawa wymaga zdjęcia opony z obręczy. Nie ma od tego odstępstwa - żadna metoda stosowana od zewnątrz, bez demontażu, nie jest uznawana za pełnoprawną naprawę. Fachowiec wypełni otwór surową gumą aż do warstwy uszczelniającej wewnątrz opony, a od środka nałoży łatkę. Oba elementy muszą zostać poddane wulkanizacji na gorąco, żeby trwale połączyć się ze strukturą opony. Dopuszczalne są też gotowe wkłady gumowe i tak zwane wkłady kombinowane, ale w każdym przypadku materiał musi odpowiadać wielkości i rodzajowi uszkodzenia.

Niektóre serwisy ograniczają zakres napraw - na przykład nie naprawiają opon, gdy przebicie znajduje się bliżej niż 6 mm od granicy bieżnika i boku opony, ani opon o indeksie prędkości powyżej T, czyli dopuszczonych do 210 km/h.

Czy przebicie w boku opony da się naprawić

Przebicie w boku opony oznacza, że nie nadaje się już ona do naprawy. Bok opony jest znacznie cieńszy od bieżnika, nie ma warstw stalowych pasów wzmacniających i pracuje pod dużymi obciążeniami przy każdym obrocie koła. Naprawa jest co prawda technicznie możliwa tylko w bardzo ograniczonym zakresie i większość warsztatów odmówi jej wykonania, bo ryzyko rozerwania opony podczas jazdy jest zbyt wysokie.

