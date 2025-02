Dlaczego hamulce w aucie piszczą?

Ze względu na zjawisko tarcia między klockami a tarczami hamulcowymi. Podczas hamowania elementy te intensywnie “współpracują” ze sobą, wytwarzając znaczne ilości ciepła. W określonych warunkach może dojść do tak zwanego efektu przylegania-poślizgu, gdzie siła tarcia statycznego znacząco przewyższa siłę tarcia kinetycznego. To właśnie te drgania molekularne w materiałach ciernych podczas dociskania do tarczy hamulcowej są główną przyczyną nieprzyjemnych dźwięków.

Zjawisko to można porównać do drgań struny skrzypiec pod wpływem smyczka. Nowoczesne systemy hamulcowe składają się z żeliwnej tarczy umieszczonej między dwoma klockami wyposażonymi w materiał cierny. W pewnych okolicznościach elementy te mogą zacząć wibrować, generując charakterystyczny pisk. Choć zjawisko to nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa, jest zdecydowanie niepożądane.

Dlaczego hamulce piszczą, gdy jest zimno?

Na pracę układu hamulcowego duży wpływ ma temperatura zewnętrzna. Szczególnie przy bardzo niskich temperaturach piszczenie może być bardziej intensywne. Wynika to ze zwiększonej twardości materiałów w niskich temperaturach, co prowadzi do mocniejszego tarcia między elementami. Dodatkowo, zanieczyszczenie klocków lub tarcz hamulcowych w postaci piasku czy soli może również przyczyniać się do powstawania nieprzyjemnych dźwięków.

Nie bez znaczenia jest także jakość samych elementów układu hamulcowego. Tanie zamienniki klocków hamulcowych często charakteryzują się zwiększoną produkcją pyłu podczas hamowania, który gromadząc się w zaciskach, może powodować drgania i piszczenie. Problem może też wystąpić przy niedopasowaniu twardości klocków do tarcz hamulcowych.

Hamulcom nie służą także długotrwałe postoje, które mogą prowadzić do powstawania korozji na elementach układu hamulcowego. Rdza występujące na powierzchni często może zostać usunięta poprzez kilkukrotne, zdecydowane hamowanie, jednak w przypadku braku poprawy konieczna będzie konserwacja i czyszczenie układu hamulcowego w serwisie.

Dlaczego nowe klocki i tarcze piszczą?

W przypadku nowych klocków lub tarcz hamulcowych niezbędny jest proces docierania. Zazwyczaj wymaga on wykonania 20-30 hamowań od prędkości 50 km/h do zatrzymania lub po prostu przejażdżki po wymianie i regularnym korzystaniu z hamulców. Trzeba pamiętać, że tuż po tej czynności pedał hamulca może być “miękki”, a efektywność hamowania obniżona!

Niepokojące dźwięki z układu hamulcowego zwykle sygnalizują konieczność wizyty w warsztacie. Wyjątek stanowią jedynie samochody sportowe - w nich metalowe lub półmetaliczne elementy cierne mogą wydawać charakterystyczne odgłosy do momentu rozgrzania i dotarcia.

Producenci wyposażają obecnie klocki w specjalne wskaźniki dźwiękowe, które informują o granicznym zużyciu materiału. Jednak piszczenie może również oznaczać nieprawidłowy montaż elementów lub ich poluzowanie - warto wtedy sprawdzić dokręcenie wszystkich komponentów.

Z czasem na tarczach mogą pojawić się rowki - czy to przez słabej jakości okładziny, zbyt miękki materiał, czy korozję. Zniekształcenia powierzchni zmniejszają obszar styku klocka z tarczą. Deformacje mogą też powstać w wyniku szoku termicznego, na przykład po wjechaniu w głęboką kałużę.

Warto też zwrócić uwagę na zaciski hamulcowe. Nagromadzone w nich zanieczyszczenia lub uszkodzone uszczelki wymagają gruntownego czyszczenia, a czasem nawet regeneracji całego mechanizmu.

