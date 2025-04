Jednym z najpoważniejszych zagrożeń związanych z przejeżdżaniem przez zalane odcinki jest możliwość uszkodzenia silnika. Gdy samochód wjeżdża zbyt szybko w zgromadzoną wodę, przed pojazdem tworzy się fala, która może przedostać się do komory silnika. Woda, dostając się do układu dolotowego poprzez filtr powietrza, może spowodować nagłe zatrzymanie pracy jednostki napędowej. W takiej sytuacji kluczowe jest, by nie próbować ponownie uruchamiać samochodu - zassanie wody do cylindrów prowadzi do poważnych uszkodzeń mechanicznych, w tym zniszczenia zaworów, korbowodów, a nawet wału korbowego.