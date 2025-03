Auto samo skręca? Na pierwszy ogień do sprawdzenia jest jedna rzecz

Geometria kół stanowi kluczowy element wpływający na prowadzenie pojazdu, bezpieczeństwo jazdy oraz trwałość podzespołów. Choć w potocznym języku kierowców często mówi się o "ustawianiu zbieżności", to w rzeczywistości jest to tylko jeden z wielu parametrów składających się na kompletną geometrię układu jezdnego. Jak rozpoznać to, że auto wymaga wykonania geometrii kół?