W skrócie Plany rozbudowy autostrady A4 w okolicach Wrocławia prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane w pierwotnej wersji ze względu na przewidywaną odmowę zatwierdzenia przez Dyrektora Ochrony Środowiska.

Znany youtuber z kanału "Autostrady Polska" skrytykował oficjalny wariant przebiegu autostrady, proponując własne rozwiązanie mające minimalizować uciążliwości dla kierowców i mieszkańców.

Ostateczna decyzja dotycząca przebiegu A4 pozostaje otwarta, a głosy z internetu nabierają coraz większego znaczenia w publicznej dyskusji o inwestycjach infrastrukturalnych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Plany przebudowy autostrady A4 w okolicach Wrocławia znów budzą kontrowersje. Jak informuje Gazeta Wrocławska - projekt nowego przebiegu, który przewidywał przesunięcie trasy w zupełnie inne miejsce, najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany w obecnej formie. Decyzję tę może wymusić Dyrektor Ochrony Środowiska, który prawdopodobnie odmówi jej zatwierdzenia.

Plany nie są idealne. Do dyskusji włączył się znany youtuber

Omawiany wariant nowego przebiegu A4, roboczo oznaczony jako "2.1", miał przebiegać w rejonie Kątów Wrocławskich, a następnie na południe w kierunku planowanego węzła Olbrachtowice. Celem projektantów było odciążenie istniejącego odcinka drogi, który pełni kluczową rolę w krajowej i regionalnej sieci komunikacyjnej. Nowa trasa miała poprawić płynność ruchu oraz ułatwić przejazd kierowcom podróżującym w kierunku południowo-wschodnim, a połączenie z dotychczasowym śladem w pobliżu rzeki Strzegomki miało stworzyć bardziej logiczny i przewidywalny ciąg komunikacyjny.

Jak się jednak okazuje, plany te nie są do końca idealne. Do dyskusji o przebiegu autostrady A4 włączył się bowiem znany youtuber prowadzący kanał "Autostrady Polska", poświęcony tematyce dróg i infrastruktury. Już wcześniej, wykorzystując wizualizacje oparte na grze komputerowej, wskazał błędy przy realizacji węzła Kraków - Mistrzejowice. Jego trafne spostrzeżenia doprowadziły wtedy do wprowadzenia istotnych poprawek w planach inwestycji.

Obecny wniosek zostanie odrzucony? Przebieg drogi do zmian

Tym razem youtuber zwrócił uwagę na poważne wątpliwości dotyczące zarówno wpływu inwestycji na środowisko, jak i jej zasadności. Jego zdaniem nowy ślad A4 jest prowadzony za daleko od Wrocławia i jeśli Generalna Dyrekcja złoży wniosek zgodnie z obecnymi planami, istnieje niemal 100 proc. prawdopodobieństwo, że regionalny dyrektor ochrony środowiska odmówi wydania decyzji. W praktyce oznacza to, że inwestycja w proponowanym kształcie prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana.

Zamiast tego youtuber zaproponował własną koncepcję przebiegu nowego odcinka autostrady A4. Według jego propozycji, najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie trasy najkrótszą możliwą drogą, bez odchyleń aż do węzła Olbrachtowice. Podkreślał przy tym, że wariant przedstawiony w oficjalnej dokumentacji może nie odpowiadać ani kierowcom, ani mieszkańcom regionu. Tłumaczył również, że rozbudowa A4 według obecnego przebiegu wiązałaby się z wieloletnimi utrudnieniami, lecz pozwoliłaby utrzymać trasę blisko Wrocławia, generującego największy ruch w okolicy.

Czy GDDKiA posłucha youtubera? Raz już pomógł

Obecnie kluczowym pytaniem pozostaje, jaką decyzję podejmie dyrektor odpowiedzialny za ocenę środowiskową. Gdy jego odmowa zostanie sformalizowana, inwestorzy będą musieli powrócić do stołu projektowego i poszukać alternatywnych rozwiązań. Kwestia nowego przebiegu autostrady A4 pozostaje zatem wciąż otwarta.

Równocześnie dyskusja wokół A4 ukazuje, jak bardzo zmienił się krajobraz debaty publicznej. Oprócz oficjalnych dokumentów i procedur coraz większe znaczenie mają głosy z internetu, które potrafią skutecznie zwrócić uwagę na problemy i proponowane alternatywy.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL