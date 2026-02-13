W skrócie Maszyna TBM "Karpatka" na budowie S19 zakończyła obrót do drążenia drugiej nitki tunelu między Rzeszowem a Babicą.

Do wykonania manewru użyto technologii Air Mover z poduszkami pneumatycznymi, podzielono maszynę na cztery segmenty.

Tunel w Babicy ma mieć 2255 metrów długości, dwie jednokierunkowe nawy i zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.

S19 Rzeszów-Babica: "Karpatka" zakończyła kluczowy manewr

Obrót maszyny nastąpił po zakończeniu drążenia pierwszej nawy tunelu. Operacja, która rozpoczęła się 28 stycznia, była połączona z kompleksowym serwisem urządzenia. Równolegle prowadzono przeglądy techniczne, kontrolę podzespołów oraz wymianę narzędzi skrawających na tarczy.

Po zakończeniu prac serwisowych "Karpatka" zostanie ustawiona w kołysce startowej na północnym portalu tunelu. Następnie rozpocznie się drążenie drugiej nawy, co oznacza wejście inwestycji w kolejny kluczowy etap. Cały proces był prowadzony pod stałym nadzorem zespołów inżynierskich, z zachowaniem rygorystycznych procedur bezpieczeństwa.

"Karpatka" zakończyła kluczowy manewr. GDDKiA

Obrót maszyny TBM na S19. Jak działa system Air Mover?

Do wykonania manewru wykorzystano technologię Air Mover. To system oparty na poduszkach pneumatycznych, które unoszą elementy maszyny na cienkiej warstwie powietrza. Dzięki temu możliwe jest przesuwanie i obracanie konstrukcji o masie liczonej w tysiącach ton bez konieczności pełnego demontażu. W przypadku "Karpatki" maszynę podzielono jedynie na cztery główne segmenty.

Zastosowanie tej technologii pozwoliło skrócić czas operacji, ograniczyć ryzyko uszkodzeń, zmniejszyć liczbę prac montażowych oraz poprawić kontrolę nad całym procesem. Rozwiązanie to jest rzadko stosowane na świecie i w tej skali należy do wyjątkowych, szczególnie w warunkach górskich.

Do wykonania manewru wykorzystano technologię Air Mover. GDDKiA

Tunel na S19 w Babicy. Dane techniczne

Tunel w Babicy będzie miał 2255 metrów długości i będzie składał się z dwóch jednokierunkowych naw, połączonych piętnastoma przejściami poprzecznymi oraz przejazdem awaryjnym. Każda nawa otrzyma dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny.

Maszyna TBM "Karpatka" ma 114 metrów długości, 15 metrów szerokości i waży około 4 400 ton. Została wyposażona w dwanaście silników o mocy 1 MW każdy. Sercem urządzenia jest pierścień skrawający o masie około 400 ton, wyposażony w 471 narzędzi wiercących. Tarcza obraca się z prędkością do trzech obrotów na minutę i została zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach fliszu karpackiego.

Zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.

