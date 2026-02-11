W skrócie Tunele na drodze S1 zostaną całkowicie zamknięte w nocy z 11 na 12 lutego w godzinach 18:00-06:00.

Zamknięcia wynikają z rutynowych przeglądów i testów systemów zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa.

Objazdy będą prowadzić przez dawny przebieg DK1 i drogi powiatowe nr 1435S i 1439S.

23 października 2025 roku kierowcy otrzymali do dyspozycji nowo wybudowany fragment drogi S1. Licząca 8,5 km ekspresówka łącząca Przybędzę z Milówką połączyła dotychczas istniejące odcinki Żywiec-Przybędza i Milówka-Szare. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem nowa trasa zdobyła miano najpiękniejszej drogi w Polsce. Jednym z jej najważniejszych elementów są dwa tunele, zrealizowane w ramach jednego z najtrudniejszych technicznie fragmentów - obejścia Węgierskiej Górki.

Budowa tuneli na S1 pochłonęła niemal 1,5 mld zł

Oba tunele wykonano metodą NATM, czyli Nową Austriacką Metodą Górniczą, która pozwala dostosować technikę drążenia i obudowy do rzeczywistych warunków geologicznych. Tunele mają przekrój o szerokości 12 m i wysokości niemal 9,5 m.

Wnętrza wyposażono w chodniki ewakuacyjne i opaski awaryjne, a całą konstrukcję wykonano w technologii monolitycznej obudowy betonowej o grubości sięgającej 60 cm. Do zabezpieczenia górotworu i ograniczenia deformacji stropu zastosowano m.in. kotwy, siatki stalowe oraz beton natryskowy.

Realizacja tego odcinka była jednym z najdroższych elementów rozbudowy całej ekspresówki w regionie. Inwestycja obejścia - obejmująca tunele, estakady i mosty - pochłonęła ponad 1,5 miliarda złotych. Wysoki koszt i skala prac odzwierciedlają trudności górskiego terenu, wymagającego zaawansowanych technologii drążenia i specjalistycznych zabezpieczeń konstrukcyjnych.

Dlaczego tunele na drodze S1 będą zamknięte?

Zamknięcia tuneli na S1 są elementem rutynowych działań służb drogowych. Prace obejmują szczegółową kontrolę systemów wewnętrznych - oświetlenia, wentylacji, odwodnienia oraz innych urządzeń odpowiadających za bezpieczeństwo i komfort jazdy. Testy przeprowadza się cyklicznie, aby wykryć ewentualne usterki zanim staną się zagrożeniem dla użytkowników drogi.

Co oznaczają utrudnienia dla kierowców?

Zamknięcia tuneli na S1 są krótkotrwałe, ale konieczne, by podnieść bezpieczeństwo na nowej ekspresówce. Kierowcy planujący nocne przejazdy w dniach 11-12 lutego powinni uwzględnić objazdy i przewidzieć więcej czasu na podróż.

Działania odbywają się w godzinach nocnych, gdy natężenie ruchu jest najmniejsze, co ogranicza wpływ utrudnień na podróżujących. Wyznaczone objazdy prowadzą przez dawny przebieg DK1 oraz drogami powiatowymi nr 1435S i 1439S, skąd ruch ponownie zostanie wprowadzony na trasę S1.

