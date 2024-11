Szybciej z Radomia do Lublina. Jest ważna decyzja w sprawie drogi S12

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała decyzję środowiskową dotyczącą budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku od Radomia do początku obwodnicy Puław. Otrzymanie tego dokumentu otwiera drogę do rozpoczęcia przygotowań do budowy blisko 67-kilometrowej trasy. Nowa inwestycja ma znacząco usprawnić podróż z centralnej Polski w kierunku wschodniej granicy kraju, przyczyniając się do poprawy komunikacji i rozwoju infrastruktury transportowej w regionie.

Zdjęcie Szybciej przez centrum Polski. Zapadła ważna decyzja / GDDKiA