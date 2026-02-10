Spis treści: Węzeł Żurobice na S19 coraz bliżej. Podpisano umowę na dokumentację Dlaczego dodatkowy węzeł na S19 jest tak ważny dla regionu Studium STEŚ to pierwszy, ale kluczowy etap inwestycji Nowe odcinki S19 w Podlaskiem już w 2026 roku

Węzeł Żurobice na S19 coraz bliżej. Podpisano umowę na dokumentację

Umowę podpisano w Białymstoku, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obejmuje ona opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, czyli tzw. STEŚ. To właśnie ten dokument jest niezbędny, aby inwestor mógł wystąpić o decyzję środowiskową dla nowego węzła drogowego Żurobice.

Za przygotowanie dokumentacji odpowiada firma Value Engineering sp. z o.o. Jej zadaniem będzie nie tylko analiza techniczna i środowiskowa, ale także organizacja spotkań oraz konsultacji z mieszkańcami terenów, których inwestycja bezpośrednio dotyczy. W ramach studium mają zostać przeanalizowane dwa warianty lokalizacji i rozwiązań węzła.

Dlaczego dodatkowy węzeł na S19 jest tak ważny dla regionu

Planowany węzeł Żurobice ma powstać na obecnie budowanym odcinku drogi ekspresowej S19 Malewice-Chlebczyn. Jego brak oznaczałby dla mieszkańców kilku gmin konieczność nadrabiania nawet około 30 kilometrów, by dostać się na ekspresówkę. To problem, który od dawna podnosili samorządowcy i lokalna społeczność.

Dodatkowy zjazd ma poprawić dostępność komunikacyjną m.in. dla mieszkańców gmin Dziadkowice, Milejczyce, Grodzisk oraz Nurzec Stacja. W ocenie lokalnych władz brak węzła na tak długim odcinku drogi ekspresowej prowadziłby do realnego wykluczenia komunikacyjnego tej części powiatu siemiatyckiego.

Podczas konferencji w GDDKiA podkreślano, że droga ekspresowa S19 nie powinna być wyłącznie korytarzem tranzytowym. Dodatkowe węzły, takie jak planowany w Żurobicach, mają umożliwiać codzienne korzystanie z nowej infrastruktury mieszkańcom regionu.

Zwrócono również uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Z dróg w tym rejonie korzystają służby odpowiedzialne m.in. za ochronę granicy państwa, dlatego dobra dostępność i możliwość szybkiego wjazdu na trasę ekspresową ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także strategiczne.

W tym kontekście przypomniano, że obecny rząd podjął decyzję także o realizacji innego dodatkowego węzła na S19 - Dobrzyniewo Północ, co ma poprawić funkcjonalność całego ciągu komunikacyjnego w województwie podlaskim.

Studium STEŚ to pierwszy, ale kluczowy etap inwestycji

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe to formalny początek drogi do budowy węzła Żurobice. W ramach tego etapu wykonawca przeanalizuje możliwe warianty inwestycji, ich wpływ na środowisko oraz otoczenie, a także zaproponuje rozwiązanie optymalne z punktu widzenia technicznego i społecznego.

Zakończenie prac nad STEŚ zaplanowano na luty 2027 roku. Po jego zatwierdzeniu GDDKiA złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, czyli tzw. ZRID. Sam węzeł ma być realizowany w formule "projektuj i buduj", a przetarg na jego wykonanie zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Nowe odcinki S19 w Podlaskiem już w 2026 roku

Równolegle z przygotowaniami do budowy węzła Żurobice trwają prace na innych fragmentach drogi ekspresowej S19 w regionie. Jak zapowiedziano, w 2026 roku w województwie podlaskim do użytku zostanie oddanych kilka kolejnych odcinków tej trasy.

Wśród nich znajdzie się około pięciokilometrowy fragment od granicy z Białorusią na odcinku Kuźnica-Sokółka, który uzupełni inwestycję częściowo oddaną pod koniec 2025 roku. Do ruchu mają zostać dopuszczone także odcinki Białystok Zachód-Krynice, Ploski-Haćki, Boćki-Malewice oraz Malewice-Chlebczyn. Ten ostatni będzie wyposażony w nowy most na rzece Bug o długości ponad 600 metrów.

