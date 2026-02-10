W skrócie Wojewoda warmińsko-mazurski wydał decyzję o realizacji inwestycji drogowej na odcinku DK16 Barczewo-Biskupiec.

Fragment DK16 między Barczewem a Biskupcem zostanie przebudowany do standardu drogi ekspresowej S16, z planowanym zakończeniem inwestycji w drugiej połowie 2028 roku.

Trwają procedury administracyjne dla kolejnego odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo, a cała trasa między Olsztynem a Biskupcem ma stać się spójną drogą ekspresową.

Decyzja dotyczy fragmentu między Barczewem a Biskupcem. To właśnie ten, liczący około 18 kilometrów odcinek, jako pierwszy przejdzie gruntowną modernizację i zostanie dostosowany do standardów drogi ekspresowej. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2028 roku, ale już teraz widać wyraźnie, że harmonogram wchodzi w fazę realizacyjną.

Odcinek DK16 Barczewo-Biskupiec zmieni się w drogę ekspresową

Modernizowany fragment DK16 zostanie dostosowany do parametrów klasy S. Oznacza to w praktyce dwujezdniową trasę z rozdzielonymi kierunkami ruchu, wyższym poziomem bezpieczeństwa i lepszą płynnością jazdy. Obecnie jest to jednojezdniowa droga krajowa klasy GP, która przy dużym natężeniu ruchu często staje się wąskim gardłem.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną węzły drogowe w Kromerowie oraz w Biskupcu. To kluczowe punkty dla lokalnego i tranzytowego ruchu, dlatego ich modernizacja ma ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania regionu. Powstanie również nowy obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec, który będzie odpowiadał za bieżące utrzymanie trasy.

Miejsca Obsługi Pasażerów i nowa infrastruktura przy drodze S16

Ważnym elementem budowy S16 będą także Miejsca Obsługi Pasażerów. Dwa takie obiekty powstaną w okolicy Nowego Marcinkowa. Inwestycja obejmuje nie tylko samą jezdnię, ale również zaplecze techniczne i obsługowe, które w przypadku dróg ekspresowych ma kluczowe znaczenie.

Podczas prac wykorzystane zostaną rozwiązania, które mają ograniczyć wpływ inwestycji na środowisko. W maksymalnym stopniu zastosowany zostanie destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Materiał ten zostanie ponownie użyty przy budowie nowej jezdni, co pozwoli zmniejszyć zużycie surowców i ograniczyć ilość odpadów.

Również oświetlenie węzłów drogowych ma być bardziej energooszczędne. Zastosowane zostaną nowoczesne oprawy LED oraz odnawialne źródła energii, dzięki czemu infrastruktura drogowa będzie tańsza w utrzymaniu.

Kolejny odcinek S16 czeka na decyzję

Równolegle trwają procedury administracyjne dla drugiego fragmentu trasy. Chodzi o ponad 11-kilometrowy odcinek Olsztyn Wschód - Barczewo. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w lipcu ubiegłego roku, a jego rozstrzygnięcie spodziewane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku.

Jeśli decyzja zostanie wydana zgodnie z planem, cała obecna DK16 pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Biskupiec przejdzie gruntowną przebudowę. W efekcie powstanie spójna, dwujezdniowa droga ekspresowa S16, która znacząco zmieni standard podróżowania w tej części Warmii i Mazur.

