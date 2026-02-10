Zapadła kluczowa decyzja w sprawie drogi S16. Kierowcy odetchną z ulgą

Michał Domański

Michał Domański

DK16 Olsztyn-Biskupiec wchodzi w kolejny etap przebudowy. Wojewoda warmińsko-mazurski wydał zgodę na realizację inwestycji drogowej dla jednego z kluczowych odcinków tej trasy. To oznacza, że po latach zapowiedzi prace mogą wreszcie ruszyć w terenie.

Pusta droga prowadząca przez teren otwarty, po której nie poruszają się żadne pojazdy ani piesi, nałożona graficznie mapa ilustrująca sieć komunikacyjną oraz szczegółowy przebieg trasy drogi szybkiego ruchu.
Jest decyzja w sprawie przebudowy DK16 na drogę ekspresową S16 / fot. Wojciech Strozyk/REPORTER; GDDKiAmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Wojewoda warmińsko-mazurski wydał decyzję o realizacji inwestycji drogowej na odcinku DK16 Barczewo-Biskupiec.
  • Fragment DK16 między Barczewem a Biskupcem zostanie przebudowany do standardu drogi ekspresowej S16, z planowanym zakończeniem inwestycji w drugiej połowie 2028 roku.
  • Trwają procedury administracyjne dla kolejnego odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo, a cała trasa między Olsztynem a Biskupcem ma stać się spójną drogą ekspresową.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Decyzja dotyczy fragmentu między Barczewem a Biskupcem. To właśnie ten, liczący około 18 kilometrów odcinek, jako pierwszy przejdzie gruntowną modernizację i zostanie dostosowany do standardów drogi ekspresowej. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2028 roku, ale już teraz widać wyraźnie, że harmonogram wchodzi w fazę realizacyjną.

Odcinek DK16 Barczewo-Biskupiec zmieni się w drogę ekspresową

Modernizowany fragment DK16 zostanie dostosowany do parametrów klasy S. Oznacza to w praktyce dwujezdniową trasę z rozdzielonymi kierunkami ruchu, wyższym poziomem bezpieczeństwa i lepszą płynnością jazdy. Obecnie jest to jednojezdniowa droga krajowa klasy GP, która przy dużym natężeniu ruchu często staje się wąskim gardłem.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną węzły drogowe w Kromerowie oraz w Biskupcu. To kluczowe punkty dla lokalnego i tranzytowego ruchu, dlatego ich modernizacja ma ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania regionu. Powstanie również nowy obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec, który będzie odpowiadał za bieżące utrzymanie trasy.

Miejsca Obsługi Pasażerów i nowa infrastruktura przy drodze S16

Ważnym elementem budowy S16 będą także Miejsca Obsługi Pasażerów. Dwa takie obiekty powstaną w okolicy Nowego Marcinkowa. Inwestycja obejmuje nie tylko samą jezdnię, ale również zaplecze techniczne i obsługowe, które w przypadku dróg ekspresowych ma kluczowe znaczenie.

Podczas prac wykorzystane zostaną rozwiązania, które mają ograniczyć wpływ inwestycji na środowisko. W maksymalnym stopniu zastosowany zostanie destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Materiał ten zostanie ponownie użyty przy budowie nowej jezdni, co pozwoli zmniejszyć zużycie surowców i ograniczyć ilość odpadów.

Zobacz również:

Nowy ślad A4 prowadzony za daleko od Wrocławia. Do dyskusji włączył się YouTuber | Fot. Autostrady Polska / YouTube
Polskie drogi

Youtuber kontra drogowcy. Budowa autostrady A4 pod ostrą krytyką

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

    Również oświetlenie węzłów drogowych ma być bardziej energooszczędne. Zastosowane zostaną nowoczesne oprawy LED oraz odnawialne źródła energii, dzięki czemu infrastruktura drogowa będzie tańsza w utrzymaniu.

    Kolejny odcinek S16 czeka na decyzję

    Równolegle trwają procedury administracyjne dla drugiego fragmentu trasy. Chodzi o ponad 11-kilometrowy odcinek Olsztyn Wschód - Barczewo. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w lipcu ubiegłego roku, a jego rozstrzygnięcie spodziewane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku.

    Jeśli decyzja zostanie wydana zgodnie z planem, cała obecna DK16 pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Biskupiec przejdzie gruntowną przebudowę. W efekcie powstanie spójna, dwujezdniowa droga ekspresowa S16, która znacząco zmieni standard podróżowania w tej części Warmii i Mazur.

    O krok od tragedii. Za brawurę i nieodpowiedzialność odpowie przed sądemmateriały prasowe

    Najnowsze