W skrócie Transporty nienormatywne w Polsce wymagają specjalnych zezwoleń ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wymiarów i masy pojazdów.

Największe przejazdy obejmują ładunki o masie kilkuset ton, co często wiąże się z demontażem infrastruktury i planowaniem trasy.

Transporty odbywają się głównie nocą w celu minimalizowania utrudnień w ruchu i wymagają asysty pilotów oraz służb.

Transporty nienormatywne w Polsce. Liczby pokazują skalę zjawiska

Przewozy nienormatywne obejmują ładunki, których masa, długość lub szerokość przekraczają dopuszczalne normy dla standardowych pojazdów. Są to m.in. zbiorniki przemysłowe, elementy konstrukcji stalowych, części maszyn tunelowych oraz komponenty elektrowni i farm wiatrowych.

W 2025 roku wydano około 16 tys. zezwoleń na przejazd takich zestawów. Rok wcześniej było ich ponad 15,1 tys., co oznacza wzrost o około 6 proc. Przygotowania do największych operacji trwają często wiele miesięcy i obejmują analizy tras, obiektów mostowych oraz infrastruktury technicznej.

Bez specjalnych zezwoleń pojazd nie może przekraczać m.in. 16,5 m długości zestawu, 2,5 m szerokości, 4 m wysokości i 40 t masy całkowitej. Każde odstępstwo wymaga uruchomienia pełnej procedury administracyjnej.

Zezwolenia na przejazd nienormatywny. Jak wygląda procedura?

Każdy transport ponadgabarytowy musi posiadać zezwolenie jednej z pięciu kategorii, od I do V. Dokument określa trasę przejazdu, godziny poruszania się, warunki techniczne oraz sposób zabezpieczenia konwoju.

W zależności od skali operacji decyzje wydają starostowie, administracja celno-skarbowa lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Największe przejazdy obejmujące drogi krajowe i mosty o ograniczonej nośności wymagają najwyższej kategorii zgody.

Odmowy najczęściej wynikają ze złego stanu nawierzchni, zbyt niskiej nośności obiektów inżynierskich lub trwających robót drogowych. W takich przypadkach przewoźnik musi zmienić trasę albo sfinansować dodatkowe zabezpieczenia.

Największe transporty w Polsce. Setki ton na jednym zestawie

W ostatnich latach po polskich drogach poruszały się zestawy, których masa dorównuje dużym jednostkom pływającym czy samolotom transportowym. W 2021 roku do Zakładów Chemicznych w Policach przewieziono instalację ważącą 1160 t. Zestaw miał 96 m długości i niemal 9 m szerokości, a przejazd na odcinku około 3 km trwał wiele godzin.

Podczas budowy drogi ekspresowej S19 transportowano maszynę TBM o masie blisko 500 t i szerokości 9 m. W 2025 roku do Elektrowni Rybnik dostarczono turbinę i generator ważące ponad 520 t każdy. W Płocku przewożono dwa zbiorniki przemysłowe o długości ponad 80 m. Na trasie demontowano latarnie, znaki oraz linie energetyczne, które po przejeździe były przywracane do pierwotnego stanu.

Nocne przejazdy i bezpieczeństwo. Dlaczego kolosy jeżdżą po zmroku?

Większość transportów odbywa się w godzinach 22:00-6:00, gdy natężenie ruchu jest mniejsze. Ogranicza to ryzyko paraliżu komunikacyjnego i kolizji z innymi pojazdami. W wyjątkowych sytuacjach przejazdy realizuje się w ciągu dnia, gdy potrzebna jest dobra widoczność.

Przy masie 40-60 t zestawy muszą przejeżdżać przez mosty ze stałą prędkością do 10-20 km/h. Powyżej 60 t często konieczne jest czasowe wstrzymanie ruchu oraz pełna asysta pilotów i Policji.

Pilot to specjalny pojazd ostrzegający innych uczestników ruchu i koordynujący manewry konwoju. Jego zadaniem jest minimalizowanie zagrożeń na trasie przejazdu. Koszty analiz, projektów tras, zabezpieczeń i demontażu infrastruktury ponosi przewoźnik. W praktyce są to wydatki sięgające często setek tys. zł.

