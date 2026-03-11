W skrócie Estakada ES-26 na trasie S19 będzie najwyższą estakadą drogową w Polsce, a jej podpory osiągną 80 metrów wysokości.

Do budowy podpór wykorzystano około 51 800 m3 mieszanki betonowej i 9250 ton stali.

Podczas realizacji inwestycji stosowane są nowoczesne technologie, w tym betonowanie nawisowe i systemy deskowań samowznoszących.

Najwyższa estakada w Polsce

Estakada oznaczona jako ES-26 powstaje w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica - Jawornik. Konstrukcja przebiega pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa w trudnym, pagórkowatym terenie.

Obiekt będzie miał 1082 m długości oraz około 29 m szerokości. Estakada składać się będzie z ośmiu przęseł, które umożliwią przeprowadzenie drogi ekspresowej nad głęboką doliną.

Najbardziej charakterystycznym elementem inwestycji są podpory. Najwyższe z nich osiągną 80 m wysokości, co czyni ES-26 najwyższą estakadą drogową w Polsce. Dla porównania wyższa z wież bazyliki Mariackiej w Krakowie ma około 82 m wysokości, co dobrze pokazuje skalę powstającej konstrukcji.

Droga S19 jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia, który ma w przyszłości połączyć Europę Północną z południem kontynentu.

Budowa estakady ES-26. Zakończono kluczowy etap inwestycji

Jednym z najważniejszych momentów realizacji projektu było zakończenie budowy podpór estakady. Ten etap uznawany jest za najbardziej wymagający technicznie, ponieważ prace prowadzone są na dużej wysokości i w trudnym terenie.

Zakończenie budowy podpór otwiera drogę do kolejnych etapów inwestycji. W najbliższym czasie wykonawca skoncentruje się na montażu ustroju nośnego, czyli głównej konstrukcji nośnej obiektu, oraz na przygotowaniu elementów wyposażenia drogowego. Podczas budowy podpór wykorzystano systemy deskowań samowznoszących, które pozwalają prowadzić prace w powtarzalnych cyklach i zachować bardzo wysoką precyzję wykonania.

Technologia ta skraca czas realizacji inwestycji oraz ogranicza ryzyko błędów konstrukcyjnych.

Skala budowy estakady ES-26 w liczbach

Budowa najwyższej estakady w Polsce wymaga ogromnych ilości materiałów. Do wykonania podpór wykorzystano około 51 800 m3 mieszanki betonowej.

Dla porównania standardowy basen olimpijski mieści około 2500 m3 wody. Oznacza to, że ilość betonu użyta przy budowie podpór estakady odpowiada objętości ponad 20 basenów olimpijskich.

Równie imponująca jest ilość wykorzystanej stali. Do wykonania podpór obiektu zużyto około 9250 ton stali. Taka masa odpowiada wadze około 460 wagonów towarowych, które ustawione jeden za drugim utworzyłyby skład o długości około 7 km.

Nowoczesne technologie przy budowie estakady S19

Estakada ES-26 powstaje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych przy budowie dużych obiektów mostowych. Jedną z nich jest technologia betonowania nawisowego, umożliwiająca realizację konstrukcji w trudnym terenie.

Podczas prac stosowane są także specjalne dwustronne wózki formujące, które pozwalają precyzyjnie wykonywać kolejne segmenty konstrukcji.

Na placu budowy pracuje obecnie pięć żurawi wieżowych. Ich zadaniem jest transport elementów konstrukcyjnych, zbrojenia oraz prefabrykatów wykorzystywanych podczas budowy. Tak duża mobilizacja sprzętu pozwala utrzymać tempo prac oraz zapewnia sprawną koordynację kolejnych etapów realizacji inwestycji.

