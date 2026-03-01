W skrócie GDDKiA złożyła wniosek o ZRID dla 5-kilometrowego odcinka drogi do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino.

Droga do elektrowni została podzielona na dwa główne odcinki o łącznej długości około 26 kilometrów.

Budowa obu fragmentów ma zakończyć się odpowiednio w drugim i czwartym kwartale 2028 roku.

Droga do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Rusza procedura ZRID

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skierowała do wojewody pomorskiej wniosek o wydanie decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla 5-kilometrowego fragmentu trasy na odcinku Lubiatowo - droga wojewódzka nr 213. Ten krótki, ale strategiczny fragment ma połączyć teren przyszłej elektrowni poprzez drogę pożarową z funkcjonującą siecią dróg publicznych.

Jak zapowiada gdański oddział GDDKiA, w pierwszym kwartale tego roku planowane jest złożenie wniosku o ZRID dla pozostałych 6 kilometrów tego samego odcinka. Oznacza to, że formalności dla całego fragmentu Lubiatowo - DW213 o długości około 11 km są w toku. Jeśli procedury administracyjne przebiegną sprawnie, pozwolenie na budowę może zostać wydane już w drugim kwartale roku.

To kolejny etap budowy drogi, która docelowo połączy przyszłą elektrownię Lubiatowo-Kopalino z drogą ekspresową S6. Bez tego połączenia transport materiałów i sprzętu na plac budowy byłby znacznie utrudniony.

Ostatnia mila kluczowa dla budowy elektrowni jądrowej

Choć 5 kilometrów może nie brzmieć imponująco, w praktyce to odcinek o ogromnym znaczeniu logistycznym. Tzw. ostatnia mila umożliwi bezpośredni dojazd do placu budowy i usprawni przewóz ciężkiego sprzętu oraz materiałów niezbędnych przy wznoszeniu elektrowni jądrowej.

W przypadku inwestycji o takiej skali sprawny transport to podstawa. Każde opóźnienie czy utrudnienie w dostawach może wpływać na harmonogram prac. Dlatego budowa drogi do elektrowni jądrowej została podzielona na etapy i realizowana jest równolegle z przygotowaniami do samej budowy obiektu energetycznego.

26 kilometrów nowej drogi do elektrowni. Dwa główne odcinki

Cała droga do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino będzie miała około 26 kilometrów długości. Inwestycję podzielono na dwa zasadnicze odcinki realizacyjne.

Mający 5 km odcinek Lubiatowo - DW213 jest kluczowy dla całej inwestycji GDDKiA

Pierwszy z nich, o długości blisko 11 km, obejmuje trasę od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213. Za jego realizację odpowiada konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal oraz Mosty Łódź. Wartość umowy przekracza 177 mln zł. Ten fragment powstaje w formule "Projektuj i buduj". Oznacza to, że wykonawca najpierw przygotowuje projekt, uzyskuje decyzję ZRID, a dopiero później wchodzi w teren z robotami budowlanymi. Zakończenie prac planowane jest na drugi kwartał 2028 roku.

Drugi odcinek, dłuższy (około 15 km) połączy drogę wojewódzką nr 213 z węzłem Łęczyce na trasie ekspresowej S6. Za jego budowę odpowiada konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Wartość tej umowy wynosi prawie 200 mln zł. Ten fragment również realizowany jest w systemie "Projektuj i buduj", a zakończenie robót zaplanowano na czwarty kwartał 2028 roku.

Połączenie z S6 i nowy łącznik w Łęczycach

Budowa drogi do elektrowni jądrowej jest ściśle powiązana z powstającą trasą ekspresową S6 na odcinku Leśnice - Bożepole Wielkie. W ramach tej inwestycji powstanie także łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6. To właśnie on zapewni bezpośrednie skomunikowanie nowej drogi krajowej prowadzącej do elektrowni z węzłem Łęczyce.

Nowa droga będzie miała przekrój 1x2 i klasę GP, czyli głównej ruchu przyspieszonego. Zostanie poprowadzona po nowym śladzie, co oznacza budowę trasy od podstaw, a nie rozbudowę istniejącej infrastruktury.

Elektrownia jądrowa Lubiatowo-Kopalino. Trzy bloki i harmonogram

Sama elektrownia jądrowa w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino ma składać się z trzech bloków w technologii AP1000 firmy Westinghouse. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Zgodnie z planem tzw. pierwszy beton jądrowy ma zostać wylany w 2028 roku. To symboliczny moment rozpoczęcia zasadniczej fazy budowy obiektu. Uruchomienie komercyjnej pracy pierwszego bloku przewidziano na 2036 rok.

Budowa drogi do elektrowni jądrowej to więc nie tylko inwestycja drogowa, ale element większego projektu, który ma zmienić polski miks energetyczny. Bez odpowiedniej infrastruktury transportowej realizacja tak dużego przedsięwzięcia byłaby po prostu niemożliwa.

