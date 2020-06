Wynajął Teslę i nie chciał jej oddać

​Policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca Warszawy, który wynajął samochód marki Tesla, a następnie... zerwał kontrakt z jego właścicielem.

Zdjęcie /Policja

W lipcu ubiegłego roku 43-letni mężczyzna wynajął w jednej z mysłowickich firm samochód marki Tesla o wartości 170 tys. zł. Zgodnie z umową, mieszkaniec Warszawy przez 3 miesiące miał uiszczać opłatę za najem, a po tym okresie wykupić samochód.

Reklama

Warszawianin nie wywiązywał się z zawartej umowy. Płacone przez niego koszty najmu były niższe niż ustalone, a po upływie 3 miesięcy nie wykupił samochodu i zerwał kontakt z właścicielem. Mysłowiczanin wielokrotnie kontaktował się z 43-latkiem i wzywał do zwrotu samochodu, jednak bezskutecznie.

Zrezygnowany całą sytuacją, w ubiegłym tygodniu postanowił powiadomić policjantów. Sprawą zajęli się mundurowi z referatu dw. z przestępczością gospodarczą. Ich operacyjne ustalenia pozwoliły na błyskawiczną realizację sprawy. Wczoraj w Warszawie policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę i odzyskali samochód, który trafił już do prawowitego właściciela. Warszawianin usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie będzie decydował sąd.