Główne zmiany widać przede wszystkim we wnętrzu. Postawiono tutaj na wykończenia z miękkich materiałów, pozbywając się wręcz przytłaczającej ilości plastiku. Sprawia to, że wnętrze staje się bardziej wyciszone, oferując większy komfort podróżowania. Widać to głownie na boczkach drzwi, które są teraz wykończone materiałem lub - w wersji Style oraz R-Line - ekologiczną skórą. Uwagę przykuwa również nowa kierownica wielofunkcyjna, która dostępna będzie w dwóch wariantach - z przyciskami oraz małymi panelami dotykowymi

Zdjęcie Wnętrze odświeżonego Volkswagena T-Roca zostało wykończone większą ilością materiałów. / INTERIA.PL

Dodatkowym aspektem jest większa digitalizacja. Na pokładzie zagościł większy centralny ekran dotykowy, przez który sterujemy całym systemem infotainment. W zależności od wybranej wersji przekątna może mieć 6,5 lub nawet 9,2 cala w opcji z systemem Discover Pro. Ekran wirtualnych zegarów ma przekątną 8 cali, a w wersji Digital Cockpit Pro 10,25 cala. Klasyczny panel klimatyzacji z pokrętłami został kompletnie przearanżowany. Na jego miejscu zagościł prosty dotykowy panel, którym sterujemy za pomocą gestów.



Zdjęcie Nowy panel klimatyzacji w poliftingowym Volkswagenie T-Rocu / INTERIA.PL

Z zewnątrz zmiany są kosmetyczne. T-Roc otrzymał nowe oświetlenie LED, które z opcjonalnym systemem IQ-light zyskuje charakterystyczną ledową listwę przechodzącą przez środek grilla. Sam grill również został lekko zmieniony, otrzymując kratownicę w kształcie plastra miodu. Pojawiły się również nowe wzory felg dostępnych, w zależności od wersji, w rozmiarach od 17 do 19 cali.



Zdjęcie Przód Volkswagena T-Roca w wersji R-Line z opcjonalnym oświetleniem IQ.LiGHT. / INTERIA.PL

Gamę modelową stanowią wersje T-Roc, T-Roc R oraz T-Roc Cabriolet. Ten ostatni, ze względu na małe zainteresowanie, nadal nie będzie dostępny na polskim rynku. Opcjonalne wersje wyposażenia stanowią warianty Life, Style oraz R-Line. Dostępna jest również opcja Black Style (nieoferowana w wersji podstawowej oraz Life), w której wiele elementów nadwozia zostało polakierowanych na czarny kolor m.in. lusterka, listwy wokół okien, a w kabriolecie również spojler.

Zdjęcie NIeoferowany na polskim rynku Volkswagen T-Roc Cabriolet. / INTERIA.PL

Na pokładzie samochodu dostępny będzie szereg systemów wspomagających kierowcę, m.in. asystent pasa ruchu Line Assist , IQ DRIVE Travel Assist, aktywny tempomat ACC, asystent parkowania, który przejmie za kierowcę wszelkie obowiązki przy wykonywaniu manewru, jak również system wczesnego wykrywania kolizji. Audiofilów zainteresuje na pewno opcja Beats Audio, dzięki której we wnętrzu zagości system nagłośnienia wyprodukowany we współpracy z kalifornijską marką.

Volkswagen T-Roc po liftingu pojawi się w salonach w przyszłym roku. Ceny samochodu nieznaczenie wzrosną, szczegółów na ten temat jeszcze brak.