Takie miał hobby, że... rysował karoserie

Zarzuty uszkodzenia mienia usłyszał 31-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Mężczyzna podejrzany jest o uszkodzenie 7 samochodów na terenie miasta. W większości przypadków sprawca zarysował karoserię pojazdów.

Zdjęcie Za taki czyn grozi nawet 5 lat więzienia! /

Do zdarzenia doszło na początku stycznia br. na terenie parkingu osiedlowego przy ul. Janowskiej w Białej Podlaskiej. Nieznana osoba uszkodziła 4 zaparkowane tam auta na szkodę mieszkańców miasta. Sprawca zarysował karoserię pojazdów ostrym przedmiotem. Wartość strat oszacowana została przez pokrzywdzonych na kwotę ponad 4,5 tys. zł.

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny podejrzanego o dokonanie tego czynu. Okazało się, że jest to 31-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Wykonując czynności w sprawie policjanci ustalili, że nie jest to jedyny czyn na koncie mężczyzny. Jest on podejrzany również o uszkodzenie trzech innych pojazdów. Do tych zdarzeń doszło w grudniu ubiegłego roku oraz styczniu br. Wartość strat oszacowana została na kwotę ponad 3,5 tys. zł

Mężczyzna zatrzymany został do wyjaśnienia. Wczoraj usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. W rozmowie z policjantami nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania twierdząc, że w każdym przypadku znajdował się pod wpływem alkoholu. O dalszym losie 31-latka zadecyduje sąd. Za popełnione czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.