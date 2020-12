Szukali pretekstu. Wpadli na... dzikie węże!

Jak już informowaliśmy, Tesla - kolejny raz - zobligowana została do wstrzymania wycinki lasu pod swoją pierwszą europejską fabrykę. Tym razem, przynajmniej oficjalnie, nie chodzi jednak o ochronę drzew. Powodem nakazowej decyzji sądu są - uwaga - dzikie więże!

Zdjęcie Budowa Gigafactory Tesli w Niemczech /Agencja SE/East News Producenci Kłopoty Tesli na budowie fabryki pod Berlinem

Decyzja to wynik pozwu, jaki przeciwko wycince kolejnych 83 hektarów lasu sosnowego, złożyły niemieckie organizacje ekologiczne - Brandenburski Związek Ochrony Przyrody (Nabu) i Zielona Liga.



W jej uzasadnieniu czytamy, że: "Ponieważ można przypuszczać, że wycinka 82,9 ha lasów zajmie tylko kilka dni, dalsze oczekiwanie na niniejszą decyzję praktycznie doprowadziłoby do rozstrzygnięcia obecnego sporu prawnego". Warto jednak dodać, że nie jest to "wyrok" - sąd zastosował tu po prostu standardową procedurę wdrażaną w tego typu przypadkach, dzięki czemu ekologom - przynajmniej czasowo - udało się wstrzymać inwestycję.



Co ciekawe - przynajmniej oficjalnie - ekologom nie chodzi o ochronę drzew lecz... zamieszkujących las dzikich węży. Ściślej - gniewoszy plamistych. To będący pod ochroną gatunek, który zamieszkiwać ma tereny przeznaczonego do wycinki lasu (można go również spotkać w polskich lasach). Argumentacja może się okazać zaskakująco skuteczna i wstrzymać inwestycję na dobrych kilka miesięcy. Węże zapadły bowiem w sen zimowy, więc wykarczowanie lasu przed nastaniem wiosny oznaczałby dla nich wyrok śmierci.



Przypominamy, że do tej pory niemieckie sądy - w takim samym trybie - kilkukrotnie już wstrzymywały budowę Gigafactowy w Brandenburgii, ale przerwy w budowie nigdy nie trwały dłużej niż 2-3 tygodnie. Nowy argument ekologów może jednak przerwać dotychczasowy stan rzeczy, co postawi niemiecką matkę w bardzo trudnej sytuacji. Harmonogram prac na budowie jest bardzo napięty - zgodnie z planami firmy pierwsze samochody opuścić mają bramę europejskiego zakładu już w lipcu przyszłego roku!

