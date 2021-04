SMS o nieopłaconym mandacie? To oszustwo!

​"Masz nie oplacony mandat karny. W dniu 31.03.2021 twoj mandat zostanie przekazany do komornika z tytulu zaleglosci 10.00 PLN. Oplac teraz" (pisownia oryginalna) - SMS-y takiej treści otrzymało wielu właścicieli telefonów. Policjanci ostrzegają: to oszustwo.

Zdjęcie Policjanci nie przypominają smsami o konieczności opłacenia mandatu /Artur Barbarowski /East News

Pomysłowość internetowych oszustów nie zna granic, co gorsza pojawiają się wciąż nowe formy oszust. Ich wspólnym mianownikiem jest takie pokierowanie ofiarą, by kliknęła w przysłany przez przestępców link, następnie pobrała przygotowany przez nich program albo zalogowała się na fałszywą stronę banku.

Ostatnio niektóre osoby otrzymują SMS-y z informacją o konieczności opłacenia zaległego mandatu. Policjanci ostrzegają - to oszustwo, klikając w link z SMS można stracić wszystkie pieniądze. To próba wyłudzenia naszych danych do konta w banku.



Wyłudzanie danych opiera się zawsze na przekonaniu nas do kliknięcia w podejrzany link, który dostajemy w smsie lub emailu. Oszuści stosują różne sztuczki. Dostajemy informacje o niezapłaconym mandacie, przesyłce, paczce. Później musimy kliknąć w podany link. Jeżeli to zrobimy i wpiszemy nasze dane (login i hasło) w formularz, przestępca ma już wszystko, co potrzebne, aby wyczyścić nasze konto.

Zdjęcie To próba wyłudzenia danych do logowania do banku / Policja

Policjanci apelują, by nie otwierać takich linków. Szczególnie, jeśli w podejrzanym SMS-ie otrzymujemy przekierowanie do jakiejkolwiek płatności. Sygnałem ostrzegawczym jest już na samym początku język wiadomości. Oszuści często nie używają polskich znaków, robią błędy ortograficzne i stylistyczne. Bądźmy ostrożni i dokładnie sprawdzajmy wszystkie dane przed wykonaniem jakichkolwiek płatności w internecie.

