Nowe auta dla polskiego wojska. Z Polski!

Firma MAN Truck & Bus Polska podpisał umowę na dostawę "samochodów małej ładowności wysokiej mobilności", która była wynikiem postepowania przetargowego dla 3. Regionalnej Bazy Logistycznej. Zamówienie obejmuje 52 samochody z opcją rozszerzenia na kolejne 48 sztuk.

Zdjęcie MAN TGE /

Dostawa pojazdów ma zostać zrealizowana do końca października bieżącego roku. Kryteriami wyboru oferty w tym przetargu były: cena (60 proc.), zużycie energii (15 proc.), emisja CO2 (15 proc.), emisja zanieczyszczeń - tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów 10 proc.

Wiosną 2020 roku firma MAN Truck & Bus Polska podpisała już dwie wcześniejsze umowy na dostawę 57 pojazdów ogólnego przeznaczenia małej ładowności MAN TGE z opcją rozszerzenia na kolejne 56 sztuk, oraz umowę na zakup 25 mikrobusów z opcją rozszerzenia o kolejne 24 pojazdy. Zostały one zamówione przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną. Termin dostawy został ustalony na 30 listopada 2020 roku.

Wśród wymogów technicznych znalazły się: możliwość przewożenia 6 osób, ładowność 1100 kg (po zabudowie), rozstaw osi co najmniej 3450 mm, maksymalna dopuszczalna masa całkowita 3500 kg, przebieg minimalny 400 tys. km (do naprawy głównej - przyp. red.), gwarancja minimum 24 miesiące, silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 90 kW w normie Euro 6, automatyczna 5-biegowa skrzynia biegów oraz układ jezdny 4x2. Łącznie Wojsko Polskie zamówiło w tym roku 262 samochody TGE z czego 134 jako zamówienie podstawowe oraz 128 w opcji rozszerzenia.

Zdjęcie MAN TGE /

Zaprezentowany w 2016 roku MAN TGE jest technicznym bratem bliźniakiem Volkswagena Craftera. Oba auta produkowane są wyłącznie w fabryce koncernu Volkswagen w Białężycach nieopodal Wrześni.



Koncern MAN AG to najstarsza spółka notowana na niemieckiej giełdzie. Jej korzenie sięgają 1758 roku (wtedy powstała pierwsza huta stali w Oberhausen, niedługo później rozpoczęto budowę maszyn). Od 2011 roku większościowy pakiet udziałów w MAN AG posiada koncern Volkswagen.