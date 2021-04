Mercedes CLS po (mikro) liftingu

Mercedes CLS doczekał się właśnie subtelnego liftingu. Na jakie nowości liczyć mogą przyszli nabywcy niemieckiego modelu?

Zdjęcie Mercedes CLS / Los Angeles 2017 Nowy Mercedes CLS

Zmiany śmiało uznać można za kosmetyczne, bo - powiedzmy to sobie szczerze - konstruktorzy i styliści nie mieli zbyt wielkiego pola do poprawek. Auto wciąż wygląda zadziornie i świeżo, więc drastyczna zmiana wizerunku nie wyszłaby mu na dobre.



Podstawowy wariant w odmianie AVANTGARDE w standardowo ma teraz nowy pas przedni z efektownymi wlotami powietrza, dwiema listwami po bokach i przednim spojlerem ze srebrnym wykończeniem. Tylny zderzak otrzymał czarną wstawkę przypominającą dyfuzor oraz chromowaną listwę ozdobną. Dostępne są też dwa nowe wzory 19-calowych obręczy z lekkich stopów.



Opcjonalnie auto można też wyposażyć w elementy nadwozia z linii AMG. Należą do nich: charakterystyczny dla AMG przedni zderzak z wyprofilowaniem na kształt litery A w kolorze czarnym, przedni spojler ze srebrnym wykończeniem, sportowe wloty powietrza z pionowymi poprzeczkami i aerodynamicznie ukształtowane prowadnice powietrza w czarnym, błyszczącym wykończeniu. Specyfikacja obejmuje też osłony progów AMG oraz spojler AMG na pokrywie bagażnika. Nabywcy mają do wyboru dwie nowe wersje kolorystyczne 20-calowych, wieloramiennych obręczy kół AMG z lekkich stopów (szarość tremolitu lub błyszcząca czerń).



Zdjęcie Mercedes CLS /

Wszystkie egzemplarze z nadwoziem w liniach AVANTGARDE lub AMG otrzymały też nową osłonę chłodnicy z nowym wzorem, a także z czarną, lśniącą listwą z chromowaną wstawką oraz gwiazdą Mercedesa. W palecie odcieni nadwozia pojawił się nowy kolor lakieru (niebieski).



Parę nowości spotkamy też we wnętrzu. Do wyboru są dwie nowe wersje wykończenia, obejmujące konsolę środkową: brązowe drewno orzechowe o otwartych porach oraz szare drewno o wysokim połysku. Nowe kombinacje kolorystyczne wprowadzono też do gamy skórzanych tapicerek.



Zdjęcie Mercedes CLS /

W ramach aktualizacji CLS otrzymał przeprojektowaną, wielofunkcyjną kierownicę obszytą skórą nappa. Z (opcjonalnym) pakietem wspomagania bezpieczeństwa jazdy kierowcę wspierają m.in.: aktywny asystent odległości DISTRONIC oraz aktywny asystent kierowania. Kierownica wykorzystuje wówczas funkcję wykrywania dotyku - czujniki pojemnościowe z przodu i z tyłu wieńca rejestrują, czy dłonie na nim spoczywają. Efekt: aby systemy wspomagające "wiedziały", że kierowca ma kontrolę nad pojazdem, nie jest teraz wymagany żaden ruch kierownicą. Zwiększa to intuicyjność obsługi podczas jazdy w trybie częściowo zautomatyzowanym.



Mercedes CLS 2021 1 / 15 Mercedes CLS Źródło: udostępnij

Jeśli chodzi o jednostki napędowe - jedyną nowością CLS 300 d 4MATIC, który trafił do oferty w marcu. Auto ma pod maską czterocylindrowy silnik wysokoprężny (OM 654 M) wyposażony w rozrusznik zintegrowany z alternatorem (ISG) drugiej generacji i 48-woltową instalację elektryczną. Moc maksymalna wynosi 195 kW (265 KM) plus 15 kW (20 KM) z jednostki elektrycznej. Sprint do 100 km/h zajmuje mu 6,4 s. Prędkość maksymalna to 250 km/h. Zdaniem producenta auto zużywać ma średnio... 5,8 l/100 km.