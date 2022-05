Masz 120 tys. zł? Nie stać cię na nowe auto. Możesz kupić pięciolatka

To oczywiście wynik ograniczonego dostępu do nowych pojazdów i gigantycznych podwyżek. Wygląda na to, że nabywcy, którzy do tej pory sięgali po nowe auta lepszej klasy - w cenie powyżej 110 tys. zł - dziś, gdy średnia cena nowego auta w Polsce dużymi krokami zbliża się do granicy 150 tys. zł, nie mają już czego szukać w salonach. Alternatywą stają się więc droższe auta używane.



120 tys. zł? W salonie nie masz czego szukać. Rośnie popyt na używane auta

Z danych sieci komisów samochodów używanych - należącej do grupy AURES Holdings firmy AAA Auto - wynika, że popyt na droższe auta używane (w cenach powyżej 114 tys. zł) osiągnął właśnie rekordowy poziom. W pierwszym kwartale tego roku firma sprzedała aż dwa razy więcej takich samochodów niż w analogicznym kwartale anno domini 2021. To drugi najlepszy wynik kwartalny w trzydziestoletniej historii firmy.

"We wszystkich krajach, w których działamy, nie tylko pod marką AAA AUTO, rośnie zainteresowanie młodymi, bardziej luksusowymi modelami samochodów. W związku z pandemią klienci postanowili więcej zainwestować w samochody, aby zapewnić sobie komfort i bezpieczeństwo, których nie zapewnia komunikacja zbiorowa - powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings

W całej grupie w pierwszym kwartale 2022 roku sprzedano dwukrotnie więcej młodych samochodów premium. Już w ostatnim kwartale ubiegłego roku popyt na droższe i lepiej wyposażone samochody używane wzrósł o 11 proc. Kto najczęściej decyduje się na zakup używanego auta klasy wyższej?



Zdjęcie Skoda Superb 2022 / Informacja prasowa

W przypadku AAA AUTO aż o 73 proc. więcej luksusowych aut kupują mężczyźni, najczęściej przedsiębiorcy. W przedziale cenowym powyżej 114 tys. zł największym zainteresowaniem cieszą się samochody marki Skoda. W szczególności chodzi o modele Kodiaq i Superb. Te najszybciej znajdują nowego właściciela, jeśli tylko legitymują się wiekiem poniżej 5 lat. Na popularności zyskują także Toyota RAV4 i Ford Ranger.



Najlepiej sprzedające się modele samochodów w AAA AUTO w cenie powyżej 114 tys. zł:



Skoda Kodiaq Skoda Superb

Ford Custom Mercedes-Benz CLA

Toyota RAV4



Rekordowe ceny używanych samochodów. Taniej już było

Niestety, gdy rośnie popyt, podaż modeli na rynku europejskim spada, co w prosty sposób przekłada się na ich ceny. Za przykład posłużyć tu może chociażby Mercedes GLC. Podaż tego modelu na polskim rynku spadła w pierwszym kwartale bieżącego roku o 14 proc. W efekcie średnia cena wzrosła ze 184,9 tys. zł w początku roku, do około 232,5 tys. zł na koniec pierwszego kwartału.



Według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w kwietniu 2022 roku w Polsce na nowego nabywcę czekało 205 811 aut z drugiej ręki. Oznacza to duży spadek (o 26 013 aut) w stosunku do marca 2022 roku. Jednocześnie mediana ceny samochodów używanych wzrosła o 500 złotych względem poprzedniego miesiąca i wynosi obecnie równe 24 tys. złotych.



