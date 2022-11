Legendarna, włoska marka wraca do życia z czymś, co nie wygląda jak auto

Być może część naszych Czytelników już nie pamięta, ale Włosi mieli kiedyś taką markę jak Lancia. Słynęła ona z produkcji znakomitych samochodów sportowych, była też konkurentem niemieckich i francuskich marek premium. Luksusowymi limuzynami Lancii swego czasu jeździli np. polscy parlamentarzyści. Z czasem Grupa Fiata chyba przestała dbać o rozwój marki i ktoś wymyślił, że pod zasłużonym brandem będzie sprzedawać w Europie dwa modele Chryslera: Voyagera i 300C. A koniec końców dziś Lancia sprzedaje jeden model i to wyłącznie na terenie Włoch. Chodzi o Ypsilona, zbudowanego na platformie Fiata 500. W Polsce logo marki możemy zobaczyć na hulajnogach elektrycznych sprzedawanych w sieciowych sklepach z elektroniką.

Lancia, nowe odrodzenie

Włosi pokazali dwa elementy, które mają dowodzić poważnego podejścia i pełnego zaangażowania w odrodzenie firmy. Pierwszy to nowe logo, a drugi - koncept Pu+Ra Zero. Zapowiada je ten materiał wideo:

Wideo youtube

Lancia - nowe logo marki

Zespół projektantów Lancii przestudiował siedem wersji, które występowały na przestrzeni ponad stu lat - począwszy od logotypu z 1907 r. To z nich pochodzi prostokątna flaga, drzewiec w kształcie włóczni i okrąg symbolizujący kierownicę. Nigdy nie dorównam działowi marketingu Lancii w kwiecistości opisu tego dzieła, więc pozwolę sobie na cytat:

Nowe logo to autentyczny klejnot, bardzo klasyczny w swojej estetyce, w którym prostota i czystość graficzna spotykają się ze szlachetnością kolorów, materiałów i obróbki. Wykonane z aluminium i będące wyrazem nowych kodów graficznych marki, nowe logo jest "spowite w świetle" i jest wynikiem technologii stosowanych nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym, ale także w bardzo różnych branżach, o czym świadczy na przykład koliste szczotkowanie typowe dla tarczy zegarka.

Zdjęcie Nowe logo marki Lancia / materiały prasowe

Jak będą wyglądać nowe modele podpowiada koncept Pu+Ra Zero

Podpowiedzą tym, którzy potrafią wyczytać cokolwiek z projektu, który nie ma kół, szyb, drzwi, a największym nawiązaniem do samochodu są jego tylne światła. Jako właścicielowi Hondy Civic nie wypada mi się wypowiadać na temat designu, więc ponownie oddam głos Włochom:

Przód Lancii Pu+Ra Zero to reinterpretacja historycznej osłony chłodnicy Lancii przypominającej rozszerzający się ku górze "kielich", dzisiaj zwrócony w przyszłość poprzez trzy promienie światła, podkreślające jego kultowy i niezwykły charakter. Ten nowy "kielich", czysty, technologiczny i o niepowtarzalnym charakterze pojawi się na wszystkich trzech nowych modelach (mowa o Ypsilonie, Delcie oraz nowym crossoverze, przyp. red.) Lancię Pu+Ra Zero tworzą miękkie, płynne linie przypominające design Aurelii B20 i Flaminii, z kolistym dachem zalewającym kabinę światłem, w grze, w której stawką jest równowaga między nadwoziem a wnętrzem. Tył wyróżniają okrągłe światła. Nawiązują one do reflektorów znanych ze Stratosa i zostaną wykorzystane w nowym modelu Ypsilon wraz z nowym napisem Lancia umieszczonym pomiędzy reflektorami.

Oto kilka zdjęć obrazujących to, o czym mowa:



Zdjęcie Lancia Pu+Ra Zero / materiały prasowe

Zdjęcie Lancia Pu+Ra Zero / materiały prasowe

Zdjęcie Lancia Pu+Ra Zero / materiały prasowe

Nazwa Pu+Ra Zero to połączenie słów "pure" (czysty) i "radical" (radykalny), które mają podpowiadać jaki ma być design nowych modeli, ze słowem Zero, podpowiadającym, że mowa o nowym początku, albo o zeroemisyjności. Albo o jednym i drugim, bo nowe modele oczywiście będą zasilane wyłącznie energią elektryczną.

Nowa Lancia - z konkretów wiadomo tyle:

Pierwszymi modelami, na których pojawi się nowe logo i które będą czerpać inspirację z konceptu Pu+Ra Zero będą nowy Ypsilon, Delta oraz nowy crossover, którego nazwy jeszcze nie poznaliśmy. Pierwszego zobaczymy w 2024 r., kolejne - niedługo później.

Wspomniany wyżej zwiastun to zapowiedź krótkiej serii filmów opowiadających o odrodzeniu marki, z których pierwszy zobaczymy w styczniu, drugi zostanie zaprezentowany podczas Design Week w kwietniu 2023 roku, natomiast ostatni pojawi się w 2024 roku wraz z premierą Nowej Lancii Ypsilon. Na szczęście w filmach już widać jakieś samochody. I to takie naprawdę wspaniałe, bo do kadrów zwiastunu załapały się m.in. Aurelia i Flaminia, Stratos, Delta i Rally 037. Na takie Lancie czekamy.



***